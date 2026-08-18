رئیس کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر تداوم فعالیت‌های عمرانی کشور در شرایط جنگی، خواستار هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، افزایش تسهیلات بانکی و ایجاد ثبات برای هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید مسکن شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در مراسم افتتاحیه بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان، بر ضرورت تداوم طرح‌های عمرانی و رفع موانع تولید مسکن تأکید کرد.

وی گفت: حتی در دوران دفاع مقدس و شرایط کنونی که کشور با جنگ اقتصادی و نظامی مواجه است، فعالیت‌های عمرانی و مسکن متوقف نشده است.

رضایی کوچی افزود: توان مهندسی کشور در شرایط سخت نیز مسیر خدمت‌رسانی و اجرای طرح‌های عمرانی را حفظ کرده است.

وی با اشاره به حادثه اخیر در استان هرمزگان گفت: پس از آسیب‌دیدن یک محور مواصلاتی، مسیر جایگزین در کمتر از ۲۴ ساعت احداث شد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس، وزارت راه و شهرسازی، وزارت اقتصاد، دستگاه‌های متولی محیط کسب‌وکار و بخش خصوصی را چهار ضلع اصلی حوزه مسکن دانست.

وی با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن گفت: بانک‌ها طبق قانون جهش تولید مسکن مکلف به اختصاص ۲۰ درصد تسهیلات خود به این بخش هستند.

رضایی کوچی افزود: میزان پرداخت تسهیلات بانکی به مسکن با تکالیف قانونی فاصله دارد و جرایم پیش‌بینی‌شده نیز به‌درستی اجرا نمی‌شود.

وی بر حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی و تأمین ارز مورد نیاز این بخش تأکید کرد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس همچنین ایجاد فضای باثبات و قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان را ضروری دانست.

به گفته وی، با فراهم‌شدن شرایط مناسب باید نقدینگی از بازارهای غیرمولد به سمت تولید مسکن هدایت شود.

رضایی کوچی با اشاره به مصوبه الحاق ۳۰۰ هزار هکتار زمین به حوزه مسکن، خواستار رفع موانع دستگاه‌های دولتی در واگذاری زمین شد.

وی تأمین همزمان آب، برق، گاز و راه را در کنار ساخت واحدهای مسکونی ضروری دانست.

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: شورای عالی مسکن با حضور دستگاه‌های مرتبط باید نیازهای مختلف ساخت مسکن را به صورت هماهنگ تأمین کند.

رضایی کوچی در پایان با تأکید بر اولویت کیفیت بر کمیت، استفاده از مصالح باکیفیت داخلی و حمایت از تولیدکنندگان این بخش را خواستار شد.

وی تأکید کرد: مسکن بزرگ‌ترین سرمایه بسیاری از خانواده‌هاست و کیفیت ساخت باید هم‌زمان با افزایش تولید مورد توجه قرار گیرد.