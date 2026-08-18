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رئیس اداره اجرایی زکات آذربایجانغربی، با ارائه گزارشی از عملکرد پنجماهه سال جاری گفت: در این مدت ۱۵۴ میلیارد تومان زکات در سطح استان جمعآوری شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،حجتالاسلام شوقی سه شنبه ۲۷ مرداد در جلسه شورای زکات سازمان جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه آذربایجانغربی در زمینه پرداخت زکات جزو استانهای پیشرو در کشور است، افزود: با همافزایی دستگاههای تابعه سازمان جهاد کشاورزی از جمله اداره کل غله و تعاون روستایی، مبلغ ۱۵۴ میلیارد تومان جمع آوری و صرف امور عامالمنفعه شده است.
وی ادامه داد: تنها در یک فقره، ۲۸۰ میلیون تومان بدهی حدود ۴۰ خانوار نیازمند که توان پرداخت وامهای خود را نداشتند، از محل زکات تسویه شد.
همچنین مسئول حوزه نمایندگی ولیفقیه در سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی نیز، با اشاره به قرار داشتن در فصل برداشت گندم، جو و محصولات باغی بهویژه انگور، اظهار کرد: زکات در قرآن کریم جایگاه رفیعی دارد و بیش از ۳۲ بار به اهمیت آن پرداخته شده است.
حجتالاسلام دلریش افزود: هدف از برگزاری این جلسات، عملیاتی کردن راهکارهای جذب حداکثری زکات و بهرهگیری موثر از این ظرفیت جهت رفع نیازهای معیشتی و توسعه خدمات اجتماعی برای مردم است.
وی بر لزوم اطلاعرسانی مستمر و ترویج فرهنگ زکات در میان کشاورزان و بهرهبرداران با استفاده از ظرفیتهای رسانهای (رادیویی و تلویزیونی) و برنامههای عمومی تاکید کرد.