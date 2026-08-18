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عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: وقتی نهاده گران شد، باید از دامدار حمایت میشد، تسهیلات ارزانقیمت در اختیار او قرار میگرفت و اجازه داده نمی شد دامدار برای جبران زیان، دام مولد خود را بفروشد و از چرخه تولید خارج کند.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، عباس بیگدلی، نماینده مردم تاکستان در جریان سوال از وزیر جهاد کشاورزی در جلسه امروز سه شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ مجلس که به صورت مجازی تشکیل شد، با اشاره به افزایش قیمت محصولاتی مانند گوشت، برنج و مرغ اظهار داشت: وضعیت نشان میدهد بازار از مدار عقلانیت و ثبات خارج شده و علاوه بر گرانی ها، منابع بخش کشاورزی نیز از مدار اصلی خود خارج شده است.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه هر اقدامی در حوزه کشاورزی نیازمند آمارهای درست و دقیق است، افزود: اگر ندانیم چه میزان تولید و چه میزان وارد میکنیم و تولیدات به دست چه کسانی میرسد، هر سیاستی طراحی شود ناقص است و قطعاً فساد آفرین خواهد بود.
وی با انتقاد از در دسترس نبودن آمارهای مشخص و دقیق از وضعیت تولیدات کشاورزی تصریح کرد: ما امروز به عنوان قانونگذار تصویر درستی از آمار محصولات کشاورزی به ویژه دام نداریم تا بدانیم سهم آن در تامین گوشت کشور به چه میزان است.
بیگدلی تاکید کرد: باید مشخص شود آمارهای دقیق و شفاف وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با نهادههای دامی کجاست؟ چه میزان نهاده توزیع شده؟ به دست چه کسانی رسیده و به چه قیمتی تحویل داده شده است؟
این نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در بحث تخصیص ارز باید شفافیت لازم اعمال و مشخص شود چه کالاهایی و با چه نرخی ارز به آنها اختصاص یافته است؟ اگر ارز تخصیص یافته چرا آثار آن در بازار دیده نمیشود؟
وی افزود: تا زمانی که آمار تولیدات نهادهها قابل راستیآزمایی نباشد هر ادعایی درباره امنیت غذایی و نهادهها بینظمی در تصمیم گیری را نمایان خواهد کرد.
بیگدلی در ادامه با بیان اینکه در ۱۶ ماه گذشته تورم خوراکیها تقریبا سه برابر شده است، اظهار کرد: طبق آمارهای ارائهشده از سوی مرکز آمار، وضعیت قیمت مرغ و تخممرغ حتی از این میزان نیز نامطلوبتر است؛ در مردادماه ۱۴۰۳ قیمت هر کیلوگرم مرغ حدود ۸۴ هزار و ۶۰۰ تومان و قیمت هر کیلوگرم تخممرغ حدود ۶۵ هزار و ۵۰۰ تومان بود، اما این ارقام در تیرماه ۱۴۰۵ به ترتیب به ۳۲۹ هزار و ۹۰۰ تومان و ۲۴۴ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده است؛ به این ترتیب قیمت مرغ حدود ۲۹۰ درصد و قیمت تخممرغ حدود ۲۷۳ درصد افزایش داشته است.
این نماینده مجلس اضافه کرد: در مورد برنج نیز در مردادماه ۱۴۰۳ قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی درجه یک حدود ۱۱۹ هزار تومان و برنج خارجی درجه یک حدود ۶۱ هزار تومان بود که در تیرماه ۱۴۰۵ به ترتیب به ۵۲۷ هزار و ۶۰۰ تومان و ۲۹۲ هزار تومان افزایش یافته است؛ این جهش قیمتی واقعاً برای مردم قابل تحمل نیست.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در هر سه گروه کالایی گوشت، مرغ و برنج، یک نقطه مشترک وجود دارد و آن تغییر نرخ ارز است. در خصوص زمان و نحوه اجرای این سیاست، کارشناسان و نمایندگان مجلس هشدارها و تذکرات لازم را به دولت داده بودند، اما در نهایت این تغییر انجام شد.
وی تصریح کرد: وقتی نهادههای دامی گران میشوند، طبیعی است که قیمت گوشت، مرغ و تخممرغ نیز افزایش پیدا کند و روند قیمت نهادههای دامی دقیقاً همین مسئله را نشان میدهد.
بیگدلی افزود: قیمت ذرت در آبان، آذر و دیماه به ترتیب به ۱۶ هزار، ۴۱ هزار و ۴۳ هزار تومان رسید. قیمت کنجاله سویا نیز از ۲۴ هزار تومان در آبانماه به ۶۸ هزار تومان در دیماه ۱۴۰۴ افزایش یافت؛ بنابراین تنها در فاصله آبان تا دیماه ۱۴۰۴، قیمت ذرت ۱۶۸ درصد و قیمت کنجاله سویا ۱۸۳ درصد افزایش پیدا کرد.
وی ادامه داد: پس از اصلاح نرخ ارز، هزینه خوراک دام و طیور آنقدر افزایش یافت که بسیاری از مرغداران مجبور شدند میزان جوجهریزی را کاهش دهند. در نتیجه تقاضا برای جوجه یکروزه کاهش یافت و قیمت آن در برخی مقاطع از جمله اسفند ۱۴۰۴ به حدود هزار تومان رسید، اما چند ماه بعد، در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵، بازار با یک شوک معکوس مواجه شد و قیمت جوجه یکروزه در برخی مقاطع به بیش از ۱۰۰ هزار تومان رسید.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه این وضعیت نشان میدهد بازار از مدار عقلانیت و ثبات خارج شده است، افزود: مسئله فقط گرانی نیست، بلکه منابع بخش کشاورزی نیز از مدار اصلی خود خارج شده است.
وی افزود: پیش از اجرای این اصلاحات، سالانه حدود ۷ میلیارد دلار برای واردات نهادههای دامی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تأمین میشد. با حذف این نرخ و افزایش نرخ مبنا به حدود ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان، تفاوت ایجادشده برای واردات سالانه نهادهها حدود ۵۸۸ هزار میلیارد تومان برآورد میشود و زمانی که این نرخ دو ماه بعد هم به ۱۳۵ هزار تومان رسید، این رقم به حدود ۷۴۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
بیگدلی با طرح این پرسش که این منابع کجا هزینه شده است، گفت: باید مشخص شود منابعی که در نتیجه تغییر نرخ ارز ایجاد شده و چگونه و در کجا هزینه شده است.
وی در ادامه با اشاره به موضوع بیماری تب برفکی، اظهار کرد: در حوزه دامداری نیز شرایط نامناسب است و موضوع هویتگذاری و مدیریت بیماریهای دامی از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: در اسفندماه ۱۴۰۳ نخستین تأییدیه رسمی بیماری تب برفکی در عراق گزارش شد و سازمانهای مربوط نیز درباره آن هشدار دادند، اما با وجود این هشدار، در ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ نیاز اولیه واکسن تنها ۲۰۰ هزار دوز اعلام شد؛ این در حالی است که جمعیت گاو و گوساله کشور بیش از ۷ میلیون رأس است و این میزان واکسن کمتر از ۳ درصد جمعیت گاوی کشور را پوشش میداد.
بیگدلی تصریح کرد: سؤال این است که چرا با وجود هشدارهای قبلی، واکسن کافی و متناسب با سویه در گردش، بهموقع تأمین نشد؟ همچنین چرا با وجود مشاهده کانونهای بیماری از تیرماه ۱۴۰۴، قرارگاه مقابله با بیماری در آبانماه تشکیل شد؟
وی ادامه داد: خسارت ناشی از این ماجرا حداقل ۲.۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، هرچند برخی کارشناسان رقم واقعی خسارت را بیش از این میزان میدانند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در سال ۱۴۰۳ رکورد واردات گوشت گوساله در ۱۰ سال گذشته شکسته شد؛ این اتفاق در شرایطی رخ داد که دامدار داخلی نتوانست محصول خود را متناسب با قیمت روز به فروش برساند.
وی افزود: در اسفندماه ۱۴۰۳ قیمت تمامشده هر کیلوگرم دام زنده حدود ۲۲۰ هزار تومان بود، اما قیمت فروش در بالاترین حالت به حدود ۱۹۰ هزار تومان میرسید؛ بنابراین دامدار به ازای فروش یک گوساله ۶۰۰ کیلویی، حدود ۱۸ میلیون تومان متضرر میشد.
بیگدلی با طرح این پرسش که چرا برای توزیع گوشت وارداتی در فروشگاهها به سرعت برنامهریزی شد، اما برای عرضه مستقیم گوشت دامدار داخلی، آن هم در شرایطی که دامدار با زیان مواجه بود، اقدام مؤثری صورت نگرفت، گفت: وقتی نهاده گران شد، باید از دامدار حمایت میکردید، تسهیلات ارزانقیمت در اختیار او قرار میدادید و اجازه نمیدادید دامدار برای جبران زیان، دام مولد خود را بفروشد و از چرخه تولید خارج کند.
نمایندگان از پاسخ وزیر جهاد کشاورزی قانع نشدند
پس از اظهارات بیگدلی در نشست امروز مجلس، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی به سوالات نمایندگان مجلس پاسخ داد، اما در نهایت نمایندگان با ۱۱۹ رأی موافق، ۱۰۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۰ نماینده حاضر در جلسه توضیحات وزیر را قانع کننده ندانستند.
در ابندای این نشست، هوشنگ هادیانپور، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، گزارش این کمیسیون درخصوص سؤال ملی عباس بیگدلی، نماینده مردم تاکستان و تعداد ۵۰ نفر از نمایندگان مجلس از غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی و محورهای این سوال را قرائت کرد:
۱. عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در ایجاد زیرساختهای مورد نیاز مدیریت جامع دام کشور، اطلاعات دام کشور به صورت برخط و شناسایی، ثبت و شمارهگذاری انواع دام کشور به تفکیک نظامهای تولیدی؛ یعنی صنعتی، روستایی و عشایری چیست؟
۲. عملکرد و خروجی وزارت جهاد کشاورزی در تدوین برنامه بهرهبرداری پایدار، تعادل نوع و تعداد دامها، منابع خوراکی و خروجی دام از مرتع به میزان سه میلیون رأس در سال و ایجاد ظرفیت معادل صنعتی در برنامههای عملیاتی برای جلوگیری از قاچاق و کنترل جابجایی و رهگیری محصولات تا مصرفکننده نهایی چیست؟
۳. عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در ارائه خدمات اصولی و زیربنایی و توزیع عادلانه آن در نظامهای مختلف تولیدی و در پهنههای جغرافیایی چیست؟
۴. عملکرد بودجهای و بهطور مشخص میزان اعتبار تخصیصی و هزینه شده برای موارد فوق که میبایست از محل درآمد حاصل از اخذ عوارض و تعرفه صادرات و واردات دام تامین شود، به چه نحو انجام شده است؟
۵. ارائه گزارش کامل از وضعیت آمار و اقدامات انجام شده درخصوص میزان پیشرفت هویتگذاری دام در کشور.