به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، محمد جوروند اظهار داشت: در راستای تحقق برنامه‌های توسعه زیرساخت‌های گردشگری و حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مناطق روستایی، مجوز بهره‌برداری برای ۲ خانه بوم‌گردی در روستای گردشگری بیت‌خماط صادر شد.

وی افزود: این مجوز‌ها پس از طی مراحل قانونی و انجام بررسی‌های دقیق کارشناسی، با هدف افزایش ظرفیت اقامتی استان، ترویج گردشگری پایدار، حفظ معماری بومی، ایجاد اشتغال پایدار، رونق اقتصادی منطقه و تقویت هویت اجتماعی صادر شده است.

جوروند با اشاره به ظرفیت‌های ویژه روستای بیت‌خماط تصریح کرد: این روستا به‌عنوان یکی از روستا‌های گردشگری شهرستان شوش، دارای پتانسیل‌های فرهنگی و طبیعی ارزشمندی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان ادامه داد: راه‌اندازی این اقامتگاه‌ها نقش موثری در معرفی فرهنگ، آداب و رسوم، غذا‌های محلی و جاذبه‌های طبیعی و تاریخی این منطقه ایفا خواهد کرد و با افزایش ماندگاری گردشگران، بستر‌های توسعه گردشگری روستایی را بیش از پیش فراهم می‌سازد.

وی با تاکید بر سیاست‌های حمایتی اداره‌کل اظهار کرد: نگاه توسعه‌محور اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان، همواره بر تسهیل فرآیند‌های قانونی و حمایت از سرمایه‌گذاران استوار بوده است بی‌شک این رویکرد، گامی موثر در مسیر شکوفایی ظرفیت‌های گردشگری شهرستان شوش و تحقق عدالت در توزیع امکانات گردشگری در روستا‌های هدف خواهد بود.

شهرستان شوش با برخورداری از آثار تاریخی، جاذبه‌های طبیعی و روستا‌های دارای ظرفیت فرهنگی، از مقاصد مهم گردشگری خوزستان به شمار می‌رود. توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی در روستا‌های هدف گردشگری می‌تواند ضمن افزایش ماندگاری گردشگران، به رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و معرفی ظرفیت‌های بومی این مناطق کمک کند.