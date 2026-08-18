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رئیس نمایندگی وزارت امورخارجه در هرمزگان گفت: پیگیری آگاهی از سرنوشت صیادان بندرلنگهای که هفت روز است از دریا برنگشتهاند، در دستور کار است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، محمد سلیمانی رئیس نمایندگی وزارت امورخارجه در هرمزگان گفت: نام و مدارک هویتی چهار صیاد گم شده اهل و ساکن غرب هرمزگان، به نمایندگی وزارت امور خارجه در هرمزگان تحویل شده است.
وی گفت: دیروز دوشنبه، بیست و ششم مرداد با مراجعه حضوری خانوادهها به این نمایندگی در بندرعباس، مدارک هویتی صیادان و گزارش بازنگشتن آنان از دریا دریافت شد و با توجه به گزارش خانواده ها، و هر گونه احتمال، از فوت تا دستگیری به دست گاردهای ساحلی کشورهای حاشیه خلیج فارس، کار اداری و مکاتبه نمایندگی وزارت امورخارجه در هرمزگان، با دفاتر و سفارتخانههای کشورمان در کشورهای عمان، امارات و قطر در دستور کار قرار گرفت.
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از هفت روز پیش تاکنون، گم شدن سیزده صیادی که از اسکلههای گشه بندرلنگه و بندرکنگ، برای صید ماهی به دریا رفته و هنوز بازنگشتهاند، به یک خبر پر تکرار در هرمزگان تبدیل شده است.
فواد مرادزاده فرماندار شهرستان بندرلنگه هم، در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، نام و نشانی سیزده صیاد مفقودی را اعلام و تایید کرد، این صیادان به دریا رفته و هنوز بازنگشتهاند و کار بررسی فنی، برای یافتن آنان در منطقه محل صید، در آبهای حوالی جزیره سیری بی فایده بوده و همچنان از سرنوشت آنان اطلاعی موثق به دست نیامده است.
خروج ناخواسته صیادان از آبهای کشورمان و ورود اشتباهی به آبهای کشورهای همسایه یکی از احتمالهای رخ داده برای این صیادان است.