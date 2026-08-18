به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، محمد سلیمانی رئیس نمایندگی وزارت امورخارجه در هرمزگان گفت: نام و مدارک هویتی چهار صیاد گم شده اهل و ساکن غرب هرمزگان، به نمایندگی وزارت امور خارجه در هرمزگان تحویل شده است.

وی گفت: دیروز دوشنبه، بیست و ششم مرداد با مراجعه حضوری خانواده‌ها به این نمایندگی در بندرعباس، مدارک هویتی صیادان و گزارش بازنگشتن آنان از دریا دریافت شد و با توجه به گزارش خانواده ها، و هر گونه احتمال، از فوت تا دستگیری به دست گارد‌های ساحلی کشور‌های حاشیه خلیج فارس، کار اداری و مکاتبه نمایندگی وزارت امورخارجه در هرمزگان، با دفاتر و سفارتخانه‌های کشورمان در کشور‌های عمان، امارات و قطر در دستور کار قرار گرفت.

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از هفت روز پیش تاکنون، گم شدن سیزده صیادی که از اسکله‌های گشه بندرلنگه و بندرکنگ، برای صید ماهی به دریا رفته و هنوز بازنگشته‌اند، به یک خبر پر تکرار در هرمزگان تبدیل شده است.

فواد مرادزاده فرماندار شهرستان بندرلنگه هم، در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، نام و نشانی سیزده صیاد مفقودی را اعلام و تایید کرد، این صیادان به دریا رفته و هنوز بازنگشته‌اند و کار بررسی فنی، برای یافتن آنان در منطقه محل صید، در آب‌های حوالی جزیره سیری بی فایده بوده و همچنان از سرنوشت آنان اطلاعی موثق به دست نیامده است.

خروج ناخواسته صیادان از آب‌های کشورمان و ورود اشتباهی به آب‌های کشور‌های همسایه یکی از احتمال‌های رخ داده برای این صیادان است.