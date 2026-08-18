معاون میراث فرهنگی استان زنجان گفت: هفت اثر غیرمنقول استان در فهرست آثار ملی کشور و فهرست واجد ارزش تاریخی ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، محمدرضا محمدپور در محل دفتر مدیرکل ثبت و حریم آثار، حفظ و احیای میراث معنوی وزارتخانه اظهار کرد:هفت اثر غیرمنقول استان زنجان در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.

معاون میراث فرهنگی استان زنجان افزود: ۶ اثر غیرمنقول شامل خانه‌باغ معینی شهرستان زنجان، درمانگاه تاریخی آببر شهرستان طارم، محوطه گورستان امیرمهدی‌کرم شهرستان ماهنشان، تپه اردهین، امان‌تپه ۱ و منجوق‌تپه روستای حصار شهرستان خدابنده در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد.

او گفت: همچنین قلعه تاریخی ویستان شهرستان خدابنده نیز در فهرست آثار واجد ارزش تاریخی قرار گرفت.

محمدپور بیان کرد: ثبت این آثار را گامی مهم در مسیر صیانت از هویت تاریخی و فرهنگی استان زنجان دانست و بر استمرار روند شناسایی، مستندسازی و حفاظت از میراث ارزشمند استان تأکید کرد.