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معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی گفت: پشتیبانی از کارکنان در حوزههای نیروی انسانی، مالی، رفاهی و سلامت، در نهایت به حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان منجر میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی گفت: هر اقدامی در حوزه نیروی انسانی، مالی، رفاهی، پشتیبانی و ارتقای سلامت و انگیزه کارکنان، بهصورت غیرمستقیم به کشاورزان، تولیدکنندگان و روند تولید در کشور بازمیگردد.
علی تیموری در گردهمایی سراسری معاونان توسعه مدیریت و منابع سازمانهای جهاد کشاورزی استانها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای تابعه وزارت جهاد کشاورزی در ساری افزود: کارشناسان، مدیران و کارکنان این مجموعه حلقه مهمی در ارائه خدمات به جامعه کشاورزی و تولیدکنندگان هستند و کیفیت عملکرد آنان میتواند بر روند فعالیتهای بخش کشاورزی اثرگذار باشد.
وی گفت: خدمات حوزه توسعه مدیریت و منابع، از تأمین نیروی انسانی و منابع مالی تا پشتیبانی و خدمات رفاهی و توجه به سلامت روحی و روانی کارکنان، زمینه ارائه خدمات مطلوبتر به بهرهبرداران بخش کشاورزی را فراهم میکند.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به محدودیت منابع مالی در بخشهای مختلف افزود: مدیریت صحیح منابع و استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود میتواند موجب افزایش بهرهوری، ارتقای کیفیت عملکرد کارکنان و تسهیل روند خدمترسانی به جامعه هدف وزارت جهاد کشاورزی شود.
تیموری گفت: هر کارشناس، مدیر و نیروی اجرایی به واسطه نقشی که در زنجیره خدمترسانی بخش کشاورزی دارد، میتواند بر فرآیند تولید و فعالیت تولیدکنندگان اثرگذار باشد.
وی هدف از برگزاری این گردهمایی را تبادل تجربه، هماندیشی و بررسی اقدامات انجامشده و برنامههای پیشرو عنوان کرد و افزود: اشتراک تجربیات و اطلاعات میان استانها و مجموعههای تابعه میتواند زمینه پیشبرد بهتر برنامههای وزارت جهاد کشاورزی را فراهم کند.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی ابراز امیدواری کرد: حاصل این نشست، همافزایی بیشتر، استفاده از تجربیات مجموعهها و اتخاذ تصمیمهای مؤثر برای ارتقای نظام مدیریت و منابع در وزارت جهاد کشاورزی باشد.