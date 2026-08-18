معاون استاندار و فرماندار ویژه تربت‌حیدریه از ثبت آیین سنتی علم‌گردانی و مراسم «حسن و حسین» روستای هدف گردشگری رودمعجن با قدمت بیش از ۱۰۰ سال، به عنوان دهمین رویداد گردشگری مذهبی شهرستان در تقویم گردشگری کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مجتبی شجاعی درباره آیین سنتی علم‌گردانی و مراسم «حسن و حسین» روستای رودمعجن گفت: یکی از مراسمات مذهبی ویژه روستا‌های شهرستان تربت‌حیدریه در ایام محرم که با گذشت قدمت طولانی هنوز رنگ نباخته و هر سال با شور و حال خاصی با حضور عاشقان سیدالشهدا (ع) برگزار می‌شود، آیین سنتی علم‌گردانی و مراسم حسن و حسین روستای هدف گردشگری رودمعجن است که با پیگیری صورت گرفته، در تقویم رویداد‌های گردشگری کشور ثبت شد.

معاون استاندار و فرماندار ویژه تربت‌حیدریه ادامه داد: در این مراسم که بیش از ۱۰۰ سال قدمت دارد، مداح در مرکز دایره‌ای از عزاداران قرار گرفته و حضار با پاسخ‌های هماهنگ «حسن و حسین»، فضایی حماسی خلق می‌کنند.

شجاعی تصریح کرد: این مراسم که بیشتر در میدان مرکزی روستا از ابتدای دهه محرم تا روز عاشورا برگزار می‌شود، یکی از جلوه‌های کهن و در عین حال جذاب، زیبا و پویای سوگواری در روستای رودمعجن، همین آیین است که با توجه به قالب و محتوای آن، سراسر شور و شعور بوده و یک سوگواری کامل است.

معاون استاندار و فرماندار ویژه تربت‌حیدریه اظهار کرد: برگزاری و ثبت این رویداد‌ها باعث جذب گردشگران مذهبی در کنار گردشگری طبیعی و روستایی می‌شود که این فرصت‌ها سبب معرفی بهتر ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های روستایی می‌شود

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