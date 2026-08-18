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معاون صنایع دستی استان یزد : یزد با دریافت بیش از ۸۰ میلیارد تومان بیشترین جذب حوزه اعتبارات تسهیلاتی کشور را از آن خود کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، عبدالمجید عربی با اشاره به اینکه در سالجاری در حوزه مشاغل خانگی، تسهیلات تبصره ۱۵ و تسهیلات تبصره ۲ توانستیم، ۸۲ میلیارد تومان به هنرمندان صنایعدستی پرداخت کنیم، گفت: بر اساس گزارش وزارت میراثفرهنگی، استان یزد جزو اولین استانها در بالاترین مبلغ پرداخت تسهیلات است.
معاون صنایعدستی یزد همچنین به برپایی نمایشگاههای استانی و سراسری صنایعدستی در یزد خبر داد و گفت: برگزاری این نمایشگاهها دیگر گام مسئولان برای حمایت از هنرمندان صنایعدستی است تا بازار فروششان رونقی دوچندان بگیرد.
هم اکنون بیش از ۵هزار هنرمند در رشتههای مختلف صنایعدستی در استان یزد به صورت انفرادی و کارگاهی مشغول به فعالیت هستند.