\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0633\u067e\u0647\u0631\u06cc \u060c \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0645\u062f\u06cc\u0631\u06cc\u062a \u0648 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0631\u06cc\u0632\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0627\u06cc\u0646 \u062e\u0628\u0631 \u06af\u0641\u062a: \u06f1\u06f0\u06f5 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0627\u0631\u062f \u062a\u0648\u0645\u0627\u0646 \u0627\u0639\u062a\u0628\u0627\u0631 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u067e\u0627\u062f\u0627\u0634 \u0628\u0627\u0632\u0646\u0634\u0633\u062a\u06af\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062a\u062e\u0635\u06cc\u0635 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\u00a0\n\n