دبیر انجمن سنگ آهن ایران از استمرار صادرات بیلت و بلوم به کشور‌های همسایه خبر داد و گفت: بیلت و بلوم، شمش های تولیدی ایران با کیفیت بالا و قیمت رقابتی، متقاضیان خود را در منطقه حفظ کرده است.

سعید عسکرزاده، دبیر انجمن سنگ آهن ایران، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما در تشریح وضعیت بازار شمش فولادی کشور گفت: شمش‌های تولیدی به سه دسته اسلب، بلوم و بیلت تقسیم می‌شوند که هرکدام کاربرد مشخصی دارند؛ بیلت برای مقاطع سبک مانند میلگرد، نبشی و ناودانی، بلوم برای مقاطع سنگین‌تر مانند تیرآهن و H-beam، و اسلب نیز برای تولید ورق مصرف می‌شود.

وی با اشاره به الگوی صادراتی بیلت افزود: آنچه در کشور به عنوان بیلت تولید می‌شود، هم در داخل مصرف و هم صادر می شود که بازار‌های هدف عمدتاً کشور‌های همجوار (عراق، افغانستان و ترکیه) و همچنین کشور‌های حاشیه خلیج فارس و چین بودند اما متأسفانه بازار چین را از دست دادیم، زیرا محصولات زنجیره آهن و فولاد حجیم هستند و امکان صادرات ریلی برای آنها وجود ندارد.

عسکرزاده تأکید کرد: در بخش صادرات بیلت و بلوم با مشکلی مواجه نیستیم و این بازار برای همسایگان کماکان ادامه دارد. بیشترین نگرانی ما مربوط به مازاد محصولات ابتدایی زنجیره فولاد، یعنی کنسانتره و گندله، است که نزدیک به ۹۰ درصد آن به چین صادر می‌شد؛ کشور‌های همسایه مصرف کننده این مواد نیستند، زیرا نیاز به فرایند احیا دارند و زیرساخت‌های تولید در آنها شکل نگرفته است.

دبیر انجمن سنگ آهن افزود: وضعیت بیلت و بلوم در کشور کاملاً رقابتی است و با وجود استفاده از مواد اولیه باکیفیت و گاز در فرایند احیا، بیلت ایرانی از مرغوبیت بالایی برخوردار است. در کل منطقه و حتی جهان، فولاد صادراتی ایران از نظر قیمت، ارزانترین و از نظر کیفیت، قابل رقابت با نمونه‌های بین المللی است و به همین دلیل متقاضی خود را دارد.