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کد خبر:
۵۸۸۵۷۱۸
تاریخ انتشار:
۲۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۰۵
بوشهر
»
اجتماعی
نمایش شکوه اتحاد مردمی بابصیرت در شب صد و هفتادم
نمایش شکوهِ اتحاد و اقتدار مردم بابصیرت و انقلابی استان بوشهر به شب صد و هفتادم رسید.
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