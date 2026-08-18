در مراسمی با حضور رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح کشور و نماینده ولی‌فقیه در استان، ایوب نوریان به عنوان رئیس جدید و رضا امیری‌مقدم به عنوان دادستان نظامی استان ایلام معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مراسم تکریم و معارفه رئیس و دادستان سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان ایلام با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین کریمی‌تبار نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام، جمعی از مسئولان قضایی و نظامی استان برگزار شد.

در این مراسم، با تقدیر از عباس گوهری، ایوب نوریان به عنوان رئیس جدید سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در استان معرفی شد و رضا امیری‌مقدم نیز به عنوان دادستان نظامی استان منصوب شد.

پورخاقان در این مراسم با اشاره به نقش نیرو‌های مسلح در تأمین امنیت کشور، گفت: نیرو‌های مسلح حافظان امنیت کشورمان هستند و استان ایلام در خط مقدم مقابله با دشمن قرار دارد.

وی افزود: مردم استان ایلام در فتنه سال گذشته و جنگ اخیر، حضور دشمن‌شکنی داشتند و این حضور باعث ناامیدی دشمنان شد.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح کشور با تأکید بر صیانت از سلامت نیرو‌های مسلح، تصریح کرد: باید سلامت نیرو‌های مسلح را حفظ و از آنان صیانت کنیم و در صورت بروز جرم، با افراد خاطی برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

کریمی‌تبار نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام نیز در این مراسم با اشاره به اقتدار نیرو‌های مسلح کشورمان، گفت: نیرو‌های مسلح در جنگ‌های اخیر ثابت کردند که با هدایت‌های مقام معظم رهبری، به خوبی می‌توانند از میهن اسلامی ما دفاع کنند.