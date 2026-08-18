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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، این استان را با ۶۶۵ رسانه و هزار خبرنگار، از استانهای برتر کشور از نظر سرانه رسانهای و تعداد خبرنگاران اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، محمدی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در هجدهمین همایش تجلیل از خبرنگاران مازندران در قائمشهر گفت: امسال تلاش شد آیینهای تجلیل از خبرنگاران در قالب جشن برگزار شود و آخرین آیین تجلیل از خبرنگاران نیز شنبه ۳۱ مرداد در بابلسر برگزار خواهد شد.
وی افزود: مازندران دارای ۱۹ روزنامه، ۴۵ هفتهنامه، ۴۵ دوماهنامه و سالنامه و ۲۴۰ پایگاه خبری است و در مجموع ۶۶۵ رسانه و حدود هزار خبرنگار در استان فعالیت دارند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران گفت: پوشش بیمه صندوق اعتباری هنر برای ۲۵۰ خبرنگار استان از جمله اقدامات حمایتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از اصحاب رسانه است.
محمدی با قدردانی از نقش رسانهها در رشد و توسعه استان افزود: صیانت از فرهنگ، تمدن و تاریخ موجب عزت و سربلندی جامعه است و اهالی رسانه باید در تعامل با دستگاههای مسئول، برای حفظ و احیای فرهنگ بومی و محلی مازندران تلاش کنند.
وی با اشاره به غفلتهای صورت گرفته در حوزه فرهنگ استان، گفت: از حدود ۲۰۰ هزار واژه طبری و مازنی، امروز تنها حدود هزار و ۵۰۰ واژه باقی مانده و بخش قابل توجهی از واژگان اصیل مازنی به فراموشی سپرده شده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران افزود: اگر روند غفلت از زبان و فرهنگ بومی ادامه پیدا کند، در دهههای آینده زبان مادری و طبری در مازندران با خطر جدی مواجه خواهد شد.
فرماندار قائمشهر نیز در این همایش گفت: قلم مقدسترین ابزار و خبرنگار، قشری تأثیرگذار در جامعه و خدمتگزار مردم است که در سختترین شرایط، رسالت اطلاعرسانی خود را با صداقت انجام میدهد.
ابوذر قربانی افزود: نقش خبرنگاران و رسانهها در بیان حقایق و آگاهیبخشی جامعه در دوران بحران و جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی ستودنی است و اصحاب رسانه همواره در مسیر دفاع از نظام جمهوری اسلامی نقشآفرینی کردهاند.
در پایان این همایش، با اهدای لوح سپاس و هدایا از خبرنگاران و اهالی رسانه شهرستان قائمشهر تجلیل شد.