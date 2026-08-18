فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران از کشف یک پرنده شکاری زنده، سلاح، مهمات و تعدادی از ادوات غیرمجاز شکار در جریان عملیات مشترک محیط زیست و نیروی انتظامی شهرستان قرچک خبر داد.

کشف پرنده شکاری زنده و ادوات غیرمجاز شکار در عملیات مشترک محیط زیست و انتظامی قرچک

کشف پرنده شکاری زنده و ادوات غیرمجاز شکار در عملیات مشترک محیط زیست و انتظامی قرچک

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرهاد زندی با اعلام این خبر گفت: در پی رصد و پایش مستمر فضای مجازی و بازار پرندگان خلیج توسط مأموران یگان حفاظت محیط زیست استان تهران، فعالیت یکی از متهمان در زمینه نگهداری و خرید و فروش غیرمجاز حیات ‌وحش شناسایی و موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: پس از انجام بررسی ‌های لازم و اخذ حکم ورود از مرجع قضایی شهرستان قرچک، مأموران یگان حفاظت محیط زیست استان تهران با همکاری اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قرچک و نیروی انتظامی، به محل مورد نظر اعزام و بازرسی از مخفیگاه متهم را انجام دادند.

زندی ادامه داد: در جریان این بازرسی، یک پرنده شکاری زنده، یک جفت شاخ کل وحشی، سر یک رأس کل وحشی، یک قبضه سلاح شکاری تک ‌لول، مقادیری مهمات و سایر ادوات شکار کشف و ضبط شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران با بیان اینکه پرنده شکاری مکشوفه برای بررسی و مراقبت ‌های لازم در اختیار کارشناسان محیط زیست قرار گرفت، اظهار داشت: سایر اقلام کشف ‌شده نیز صورت ‌جلسه و برای طی مراحل قانونی تحویل مراجع ذیصلاح شد.

وی خاطرنشان کرد: پرونده متهم پس از انجام اقدامات قانونی و تنظیم صورت ‌جلسه، برای رسیدگی به مرجع قضایی ارجاع شد.