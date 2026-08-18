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۳۸ طرح آب و فاضلاب در استان اصفهان همزمان با هفته دولت به بهره برداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل آبفای استان اصفهان گفت: از مجموع طرحهای پیشبینیشده برای هفته دولت، ۳۸ طرح با هزینه اجرایی چهار هزار و ۳۷۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری میرسد و عملیات اجرایی ۲۳ طرح دیگر با اعتباری بیش از ۳۷ هزار میلیارد ریال آغاز میشود.
ناصر اکبری ادامه داد: این طرحها در بخشهای تأمین، انتقال و توزیع آب شهری و روستایی، توسعه زیرساختهای نهضت ملی مسکن، احداث و تکمیل مخازن ذخیره، حفر و تجهیز چاهها، اصلاح و بازسازی شبکههای فرسوده، توسعه شبکههای جمعآوری فاضلاب و ارتقای تأسیسات تصفیه و انتقال فاضلاب اجرا شده یا وارد مرحله اجرایی میشوند.
مدیرعامل آبفای استان اصفهان با اشاره به افتتاح ۱۹ طرح آبرسانی شهری: این طرحها با هدف افزایش ظرفیت تأمین و ذخیره آب، ارتقای پایداری شبکه و توسعه خدمات آبرسانی در نقاط مختلف استان اجرا شدهاند.
اکبری اصلاح شبکه شهر فرخی، احداث مخزن ۲ هزار مترمکعبی شهر خور، اجرای خط انتقال چاه به مخزن شهرهای خور و فرخی و توسعه شبکه توزیع آب مجموعه نهضت ملی در شهرستان خور و بیابانک را از جمله این طرحها برشمرد.
مدیرعامل آبفای استان اصفهان گفت: اصلاح و تعویض شبکه توزیع آب شهر مهاباد اردستان، آبرسانی به مجتمع حاجیآباد سمیرم، اجرای زیرساختهای آبرسانی نهضت ملی مسکن علویجه و مجموعه ۶۰۸ واحدی نجفآباد، اجرای مرحله اضطراری سامانه دوم آبرسانی از دیگر طرحهای آبرسانی شهری است که همزمان با هفته دولت امسال افتتاح میشود.
وی در مورد ۱۳ طرح آبرسانی روستایی با هزینه اجرایی هزار میلیارد و ۲۱۴ میلیون و ۲۱۰ هزار ریال نیز افزود: اصلاح خط انتقال روستای علیعرب به دهکلبعلی در چادگان، خط انتقال روستاهای چاهملک و ابراهیمآباد خور و آبرسانی به روستای قمیشلو از توابع شهرستان دهاقان از جمله این طرحهاست.
اکبری ادامه داد: اصلاح شبکه آب روستاها و آبرسانی به روستاهای اسکندری نسار، چهلخانه و مجتمع خویگان در شهرستان فریدن، احداث مخزن سروشجان فریدونشهر، آبرسانی به روستای خواجه در کوهپایه و اصلاح شبکه توزیع و خطوط انتقال آب روستایی شهرستان گلپایگان نیز در هفته دولت به بهرهبرداری میرسد.
وی اصلاح و تعویض شبکه توزیع، حفر تونل و کفشکنی چاه آب شرب روستای بندآستانه و آبرسانی به روستای قهساره در اردستان و همچنین آبرسانی به روستاهای بیبیسیدان، تنگخشک و عربشاه سمیرم را از دیگر طرحهای این بخش اعلام کرد.
اکبری در ادامه از آغاز عملیات اجرایی سه طرح آبرسانی شهری با اعتبار ۴۶۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال همزمان با هفته دولت خبر داد و گفت: احداث مخزن پنج هزار مترمکعبی اصغرآباد و اجرای خط انتقال چدنی با قطر ۶۰۰ میلیمتر از میدان استادیوم تا میدان امام خمینی (ره) در شهرستان خمینیشهر، و آغاز عملیات حفر چاه شهر خور، طرحهای این بخش هستند.
وی همچنین از کلنگزنی ۱۶ طرح آبرسانی روستایی با اعتبار یک هزار میلیارد و ۴۸۳ میلیون و ۴۹۰ هزار ریال خبر داد و افزود: آبرسانی به روستای آذرخواران در محمدآباد جرقویه، اصلاح خط آبرسانی روستای قلعه امیریه در خمینیشهر و اصلاح شبکه روستاهای نخلستان خور در این بخش پیشبینی شده است.
مدیرعامل آبفا با اشاره به افتتاح ۶ طرح فاضلاب با هزینه اجرایی هزار میلیارد و ۱۷۵ میلیون ریال در استان گفت: این طرحها با هدف توسعه خدمات جمعآوری و انتقال فاضلاب، افزایش ظرفیت زیرساختها و ارتقای پایداری تأسیسات فاضلاب در سطح استان اجرا شدهاند.
اکبری، ایستگاه پمپاژ فاضلاب روستای قهی در شهرستان هرند، شبکه جمعآوری فاضلاب نهضت ملی مسکن تودشک در شهرستان کوهپایه، تکمیل بنای تصفیهخانه فاضلاب گلپایگان، اصلاح کلکتور فاضلاب خیابانهای شمسآباد و شیخ فائض در شهر اصفهان، تاسیسات مکانیکی و برقی ایستگاه پمپاژ فاضلاب شهر گرگاب و عملیات تکمیلی تاسیسات الکترومکانیکال ایستگاه پمپاژ فاضلاب علیآباد در شهرستان برخوار را از جمله طرحهای آماده بهرهبرداری در این بخش برشمرد.