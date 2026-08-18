\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0633\u067e\u0647\u0631\u06cc \u06af\u0641\u062a: \u0634\u06a9\u0627\u06cc\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062b\u0628\u062a\u200c\u0634\u062f\u0647 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0646\u062d\u0648\u0647 \u062e\u062f\u0645\u062a\u200c\u0631\u0633\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0632 \u0637\u0631\u06cc\u0642 \u0633\u0627\u0645\u0627\u0646\u0647 \u0641\u0648\u0631\u06cc\u062a\u0647\u0627\u06cc \u0627\u062f\u0627\u0631\u06cc \u06cc\u0627 \u00ab\u0641\u0648\u0627\u062f \u06f1\u06f2\u06f8\u00bb \u00a0\u062b\u0628\u062a \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\n