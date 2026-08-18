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مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران گفت: با بهرهبرداری از طرح فلوتاسیون سرباره (جداسازی و استحصال دوباره مس باقیمانده در کورههای ذوب) خاتونآباد، سالانه حدود ۳۶ هزار تن کنسانتره مس تولید خواهد شد.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ شرکت ملی صنایع مس ایران در هفته دولت سه طرح مهم در حوزه تولید، زیرساخت و تامین انرژی را به بهرهبرداری میرساند؛ طرحهایی که با هدف افزایش بهرهوری، استفاده از ظرفیتهای موجود و پایداری تولید در مجتمعهای مس کشور اجرا شدهاند.
به گفته مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران، یکی از مهمترین این طرحها، طرح فلوتاسیون سرباره (جداسازی و استحصال دوباره مس باقیمانده در کورههای ذوب) خاتونآباد در مجتمع مس شهربابک است که با هدف فرآوری سرباره است.
فیض با اشاره به اهمیت این طرح اظهار کرد: با توجه به افزایش تقاضای جهانی برای مس و ضرورت استفاده حداکثری از منابع موجود، این کارخانه امکان تولید سالانه حدود ۳۶ هزار تن کنسانتره مس با عیار ۱۷ تا ۱۸ درصد را فراهم میکند.
وی افزود: برای اجرای این طرح ۳۱.۷ میلیون یورو سرمایهگذاری ارزی و ۲ هزار و ۸۹۲ میلیارد تومان سرمایهگذاری ریالی انجام شده است.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران همچنین از افتتاح بخش نخستطرح احداث باند دوم محور میدوک در مجتمع مس شهربابک خبر داد و گفت: این طرح با هدف افزایش ایمنی تردد، کاهش تصادفات، تسهیل حمل مواد معدنی و بهبود دسترسی منطقه اجرا شده است.
به گفته فیض، تاکنون ۱۵ کیلومتر از این مسیر آماده بهرهبرداری شده و برای اجرای آن ۸۵۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری شده است.
وی با اشاره به اهمیت تامین پایدار انرژی در صنایع بزرگ کشور، از آماده بهرهبرداری شدن نیروگاه گازی ۴۲ مگاواتی خودتامین خاتونآباد خبر داد و گفت: این نیروگاه با هدف تامین برق پایدار مجتمع ذوب و پالایش خاتونآباد و کمک به کاهش ناترازی برق منطقه احداث شده است.
فیض ادامه داد: این طرح با سرمایهگذاری ۶۴۲ میلیارد تومان و ۱۹.۴ میلیون یورو اجرا شده و تاکنون به پیشرفت فیزیکی ۹۴.۶۶ درصدی رسیده است.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران تاکید کرد: این طرحها در کنار افزایش ظرفیت تولید، به تکمیل زنجیره ارزش مس، ارتقای بهرهوری و تقویت زیرساختهای مورد نیاز صنعت مس کشور کمک خواهد کرد.