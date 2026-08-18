به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مرتضی امینی گفت: پرونده قاچاق دام زنده به ارزش هشت میلیارد ریال در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز رودبار رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود و ارائه نشدن مدارک معتبر، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط دام قاچاق متخلف را به پرداخت هشت میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: شعبه همچنین هشت میلیارد ریال بابت خودرو، هشت میلیارد ریال دیگر بابت بهای مال از دست رفته به جریمه اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت ۲۴ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مرتضی امینی گفت: پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی در هنگام گشت زنی دام‌های قاچاق را از یک خوردوی ایسوزو در حال حمل کشف و گزارش تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.