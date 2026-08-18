به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مدیر اجرای طرح مهان افزود: در اجرای این طرح مشترکان بخش خانگی از طریق ثبت نام در سامانه مهان روزانه عکس کنتور گاز خود را در ان بارگذاری میکنند و متناسب با صرفه جویی انجام شده پاداش میگیرند.



مهدی رضا پور گفت: الگوی مصرف هر مشترک از طریق هوش مصنوعی تعیین میشود و متناسب با صرفه جویی انجام شده مبالغ پاداش به کیف پول مشترک واریز میشود و قابل برداشت است.



وی ادامه داد: شرکت کنندگان در این طرح با صرفه جویی در مصرف گاز هم کسب درامد میکنند و هم از جوایز صرفه جویی بهره‌مند میشوند.



مدیر اجرای طرح مهان افزود: میزان گاز صرفه جویی شده نیز از طریق بورس انرژی فرخته میشود و صرف تامین گاز واحد‌های تولیدی میشود.



مهدی رضا پور گفت: در سال ۱۴۰۳ در استان یزد و بدنبال اجرای این طرح ۴ میلیون متر مکعب و در سال ۱۴۰۴ نیز ۱۵ میلیون متر مکعب گاز صرفه جویی شد.



وی ادامه داد: حالا در سومین سال اجرای این طرح قرار است در بیست استان کشور اجرا شود و امسال این شرکت کارش را قبل از شروع فصل سرما و در فصل تابستان اغاز کرده است تا اثر گذاری ان بیشتر شود



مدیر اجرای طرح مهان افزود: کارشناسان این شرکت دانش بنیان نیز با استقرار در شرکت‌های گاز استان‌ها و شناسایی مشترکان پر مصرف راهکار‌های کاهش مصرف را به انان میدهندو



مهدی رضا پور گفت: از سوی دیگر نظارت و اقدامات عملی لازم را نیز از برای کاهش مصرف در تجهیزات و موتور خانه‌های این مشترکین انجام میدهند.



اما حالا موضوع کمک به رفع ناترازی انرژی در کشور ضروری‌تر از هر زمانی است به گونه‌ای که علاوه بر این شرکت دانش بنیان اردکانی ۹۰ شرکت دیگر نیز یاریگر شرکت گاز کشور برای مدیریت مصرف شده‌اند.







