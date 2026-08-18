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معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری از برگزاری رویداد میدانیار در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری حضور واقعی و متنوع مردم را از الزامات این طرح دانست و تصریح کرد: فرآیند ثبت نام در سطح پایگاههای مقاومت بسیج، پایگاه مساجد و میادین به عنوان بعثت تا پنجم شهریور انجام میشود.
وی گفت: میدانیار میتواند حضور حماسی مردم در صحنه را تقویت و تثبیت کند و انتظار میرود همه ظرفیتهای شهرستانی برای اجرای منسجم و مؤثر این طرح به کار گرفته شود.