مهر و موم کارگاه تولید آبلیموی غیربهداشتی در مراغه
معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی مراغه از مهر و موم کارگاه تولید آبلیموی غیربهداشتی در این شهرستان خبر داد.
وی افزود:ضمن مهر وموم کارگاه، متصدی این واحد نیز به همراه پرونده و نظر نهایی کارشناسان آزمایشگاهی به مقامات قضایی ارجاع شد.
وی اضافه کرد:این کارگاه در راستای حفظ سلامت شهروندان و پیشگیری از بروز بیماریهای ناشی از مصرف مواد غذایی آلوده و غیربهداشتی تعطیل شد.
معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی مراغه با تاکید بر تداوم نظارتهای بهداشتی اظهار داشت: نظارت بر مراکز تهیه، فرآوری و عرضه مواد غذایی در مراغه به صورت مستمر ادامه خواهد داشت و واحدهایی که موازین بهداشتی و سلامت شهروندان را به خطر میاندازند مطابق قوانین و مقررات به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.