با طی جلسات صلح و سازش زمینه آزادی مادر و دو فرزند در بندش فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سرپرست اداره زندان کاشان گفت: در راستای سیاست‌های قوه قضائیه مبنی بر گسترش فرهنگ صلح و سازش و کاهش جمعیت کیفری، یک مادر به همراه دو فرزند خود که به دلیل ارتکاب جرایم مالی در زندان کاشان محبوس بودند، پس از طی مراحل قانونی و با جلب رضایت شاکی، از زندان آزاد و به آغوش خانواده بازگشتند.

سید مجید مجمد زاده افزود: این محکومان مالی که در دوران حبس از حمایت و همراهی خانواده خود محروم بودند، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های میانجیگری و برگزاری جلسات متعدد صلح و سازش، موفق شدند زمینه جلب رضایت شاکی و گذشت وی را فراهم آورند.

وی ادامه داد: شورای حل اختلاف مستقر در زندان با پیگیری‌های مستمر و همکاری معتمدان و خیران محلی، گام‌های مؤثری در راستای تحقق این صلح و سازش برداشته است.

سرپرست زندان کاشان با تأکید بر نقش مجموعه قضایی در تسهیل روند آزادی، گفت: مجموعه قضایی شهرستان نیز با همکاری ویژه و با پذیرش درخواست اعسار، تسهیلات لازم برای آزادی این زندانیان را فراهم کرد.