سمیه یاری، بانوی هنرمند دره‌شهری، با ایده‌ای نو و متفاوت، نه سوره از قرآن کریم از جمله سوره آل‌عمران را بر روی پارچه‌های یک تا پنج متری کتابت کرده و کل قرآن را در هشت جلد دفتر به رشته تحریر درآورده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ وقتی پارچه ساده رنگ و بوی هنر به خود می‌گیرد، حکایت بانوی هنرمند دره‌شهری رقم می‌خورد که حدود ده سال است با ایده‌ای نو و متفاوت از هنر خوشنویسی، توانسته نه سوره از قرآن کریم از جمله سوره آل‌عمران را بر روی پارچه‌های یک تا پنج متری کتابت کند.

سمیه یاری، خانه‌دار و دارای مدرک کارشناسی است، اما عشق و علاقه او به این هنر سبب شد تا در طول این مدت بتواند کل قرآن را در هشت جلد دفتر کتابت کند.

طراحی و نقاشی روی دیوار از دیگر فعالیت‌های هنری این بانوی هنرمند دره‌شهری است.