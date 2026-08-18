به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ غلامرضا حشمتی به خبرنگار صداوسیما گفت: پس از درگیر شدن جنوب کشور با شرایط جنگی و وارد شدن به تابستان، وزارت نیرو و مدیرعامل شرکت توانیر وعده دادند که با توجه به کاهش مصرف مردم کشور برای همراهی با مردم جنوب، برق استان‌های جنوبیِ درگیر جنگ قطع نخواهد شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر افزود: در این دو ماه همه‌چیز خوب پیش می‌رفت که با توجه به کاهش حجم ذخایر آب سد‌های نیروگاه‌های برق‌آبی، بخش زیادی از تولید برق کم شد؛ به‌ویژه ذخایر سد‌های کارون ۳ و کارون ۴ که تأمین برق با مشکل روبه‌رو شد و توانیر را مجبور به قطع برق ساعتی مشترکان در جنوب کرده است.

حشمتی اضافه کرد: پیش‌بینی شده که ماندگاری هوای گرم را تا دو هفته دیگر در جنوب داشته باشیم و همراهی مردم در مصرف بهینه برق را برای گذار از این شرایط خواستاریم.