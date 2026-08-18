فرماندار شهرستان بهارستان از افتتاح و بهره‌برداری ۱۲۴ طرح عمرانی و خدماتی همزمان با هفته دولت خبر داد و گفت: این طرح‌ها با اعتباری بالغ بر ۲ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان اجرا شده‌اند.

بهره‌برداری از ۱۲۴ طرح عمرانی و خدماتی در شهرستان بهارستان به مناسبت هفته دولت

بهره‌برداری از ۱۲۴ طرح عمرانی و خدماتی در شهرستان بهارستان به مناسبت هفته دولت

عبدالحمید شرفی در حاشیه بازدید از طرح‌های عمرانی شهر گلستان در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، گفت: شهرداری گلستان ۷۸ طرح شهرداری نسیم‌شهر چهار پروژه و شهرداری صالحیه ۱۴ پروژه را در این ایام به بهره‌برداری می‌رسانند.

وی ادامه داد: همچنین طرح هایی در حوزه‌های ورزش و جوانان، حمل‌ونقل جاده‌ای و برق آماده افتتاح هستند و بخشی از طرح‌ها نیز در مراحل بعدی به بهره‌برداری خواهند رسید.