به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل ثبت احوال استان گفت: براساس اعلام سازمان ثبت احوال کشور، با توجه به نزدیک بودن زمان برگزاری آزمون سراسری، تعویض و عکسدار شدن شناسنامه داوطلبان، در تمام ادارات ثبت احوال کشور با اولویت و در کوتاه‌ترین زمان انجام می‌شود.

محمدزاده افزود: داوطلبان کنکور سراسری می‌توانند در روز‌های سه شنبه ۲۷ و چهارشنبه ۲۸ مرداد با در دست داشتن اصل شناسنامه، کارت ورود به جلسه و دو قطعه عکس، به نزدیک‌ترین اداره ثبت احوال محل سکونت مراجعه کنند.

وی با اشاره به سرعت چاپ شناسنامه مکانیزه برای متقاضیان افزود: مراجعه پدر دانش آموزان نیز برای عکس دار کردن شناسنامه بلامانع است.