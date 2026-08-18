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ثبت احوال خراسان جنوبی در اطلاعیهای اعلام کرد: داوطلبان کنکور سراسری دو روز مهلت دارند برای عکس دار کردن شناسنامه های خود اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل ثبت احوال استان گفت: براساس اعلام سازمان ثبت احوال کشور، با توجه به نزدیک بودن زمان برگزاری آزمون سراسری، تعویض و عکسدار شدن شناسنامه داوطلبان، در تمام ادارات ثبت احوال کشور با اولویت و در کوتاهترین زمان انجام میشود.
محمدزاده افزود: داوطلبان کنکور سراسری میتوانند در روزهای سه شنبه ۲۷ و چهارشنبه ۲۸ مرداد با در دست داشتن اصل شناسنامه، کارت ورود به جلسه و دو قطعه عکس، به نزدیکترین اداره ثبت احوال محل سکونت مراجعه کنند.
وی با اشاره به سرعت چاپ شناسنامه مکانیزه برای متقاضیان افزود: مراجعه پدر دانش آموزان نیز برای عکس دار کردن شناسنامه بلامانع است.