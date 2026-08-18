وزیر جهاد کشاورزی، تامین امنیت غذایی پایدار در یک سال اخیر را بزرگترین دستاورد این وزارتخانه توصیف کرد و گفت: با تمهیدات اندیشیده شده و تلاش‌هایی که صورت گرفت، امنیت غذایی مردم حتی برای یک ساعت در هیچ نقطه از کشور دچار مشکل نشد.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا نوری در نشست خبری خود با اشاره به رخداد‌های یک سال گذشته در ایران و جهان و به ویژه جنگ افروزی دشمنان کشور در خردادماه و اسفندماه ۱۴۰۴ اظهار داشت: تصور دشمنان در جریان دو جنگ تحمیلی اخیر این بود که امنیت غذایی ایران ظرف ۲۱ روز از دست خواهد رفت و هرچه در توان داشتند به کار بردند، اما امنیت غذایی مردم حتی برای یک ساعت در هیچ نقطه‌ای از کشور دچار مشکل نشد.

وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود به افزایش تولید مرغ اشاره کرد و تصریح کرد: اکنون کشورمان برای همیشه از واردات گوشت مرغ بی‌نیاز شده و وارد فاز صادرات در گوشت مرغ شده است.

نوری همچنین از موثر بودن توزیع اقلام اساسی با کالابرگ خبر داد و گفت: با اجرای طرح کالابرگ، گزارش‌ها نشان می‌دهد ضریب نفوذ پروتئین در دهک‌های پایین افزایش یافته و مصرف پروتئینی در این دهک‌ها افزایش یافته است و این اثر در بازار و رفتار مصرفی احساس می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: در هفته دولت امسال یک هزار و ۹۲۵ پروژه به ارزش ۲.۵ همت افتتاح خواهد شد که از این میزان ۱.۶ همت اعتبارات ملی و حدود ۴۴ همت مشارکت مردمی است.