پخش زنده
امروز: -
مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر از افزایش ۶.۵ درصدی ازدواج و کاهش ۲۷.۳ درصدی طلاق در سه ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، حیدر عمرانی در جمع خبرنگاران از ثبت سههزار و ۴۷۶ ولادت در ۴ ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که سههزار و ۶۲۱ واقعه بود، ۴ درصد کاهش داشته است.
وی با اشاره به جزئیات ولادتهای ثبت شده در استان بوشهر اظهار کرد: از مجموع ولادتهای ثبت شده در ۴ ماه نخست امسال، یکهزار و ۸۰۵ نوزاد پسر و یکهزار و ۶۷۱ نوزاد دختر بودهاند که نسبت جنسیتی ۱۰۸ را نشان میدهد؛ به این معنا که به ازای هر ۱۰۰ دختر، ۱۰۸ پسر متولد شده است.
مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر با اشاره به آمار وفات در استان بوشهر افزود: در ۴ ماهه نخست سال ۱۴۰۵ تعداد هزار و ۷۵۰ واقعه وفات در استان ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۲.۵ درصد کاهش را نشان میدهد.
وی ادامه داد: از مجموع فوتشدگان ثبت شده، ۹۷۸ نفر پسر و ۷۷۰ نفر دختر بودهاند و نسبت جنسیتی وفات نیز ۱۲۷ ثبت شده است؛ به این معنا که به ازای هر ۱۰۰ دختر، ۱۲۷ پسر فوت کردهاند.
عمرانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمار ازدواج در استان بوشهر تصریح کرد: در ۳ ماهه نخست سال جاری، هزار و ۷۸۲ واقعه ازدواج در استان بوشهر به ثبت رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با هزار و ۶۷۴ واقعه، ۶.۵ درصد افزایش را نشان میدهد.
وی همچنین از ثبت ۴۲۱ واقعه طلاق در ۳ ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که ۵۷۹ واقعه بوده، ۲۷.۳ درصد کاهش داشته است.
مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر با اشاره به میانگین سن ازدواج بار اول در استان بیان کرد: میانگین سن ازدواج اول در مردان ۲۸ سال و در زنان ۲۴ سال است. این درحالی است که میانگین کشوری برای مردان ۲۸.۴ سال و برای زنان ۲۴.۱ سال ثبت شده است.
وی با اشاره به نامهای پرطرفدار نوزادان در استان بوشهر گفت: در میان نوزادان پسر، نامهای حسین، علی، علیرضا، محمد و شاهان بیشترین فراوانی را داشتهاند و در میان نوزادان دختر نیز نامهای پناه، فاطمه، نورا و زهرا در صدر قرار گرفتهاند.