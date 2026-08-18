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رئیس کل دادگستری اصفهان بر همکاری با دولت برای رفع موانع تولید و تسهیل سرمایهگذاری تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رییس کل دادگستری استان اصفهان، در نشست شورای مدیران قضایی، همکاری تنگاتنگ دستگاه قضایی با دولت را در اجرای طرحهای عمرانی و برنامههای اقتصادی، ضروری دانست و گفت: همه مدیران و مسوولان قضایی استان باید در مسیر رفع موانع تولید، تسهیل سرمایهگذاری و بهبود معیشت مردم، همراه و همگام با مجموعه دولت باشند.
حجت الاسلام اسد الله جعفری با تأکید بر ضرورت برنامهریزی برای تسهیل دسترسی مردم به مسوولان قضایی استان، ادامه داد: یکی از اولویتهای اصلی، بررسی و رفع مشکلات قضایی مردم با رویکردی میدانی و بدون تشریفات زائد اداری است.
وی افزود: اعمال تدابیر لازم برای حفظ و صیانت از سلامت دستگاه قضایی و نظارتهای مستمر بر عملکرد بخشهای مختلف دادگستری کل استان، از برنامههای اساسی و اولویتدار دادگستری در اجرای سیاستهای کلان است.
حجتالاسلام جعفری بر بازدید و سرکشی مستمر از زندانها، دیدار چهرهبهچهره با زندانیان و بررسی مشکلات و تقاضاهای آنان تأکید کرد و گفت: این اقدامات باید بهصورت مستمر و هدفمند باشد، تا ضمن آگاهی از وضعیت زندانیان، گامهای مؤثری در جهت کاهش جمعیت کیفری زندانها، اصلاح و کاهش آسیبهای اجتماعی برداشته شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای شوراهای حل اختلاف، ادامه داد: باید از ظرفیت شوراهای حل اختلاف در حوزههای قضایی، حداکثر استفاده به عمل آید تا با اجرای دقیق طرحها و دستورالعملهای ابلاغی، شاهد کاهش موجودی پروندهها در محاکم و افزایش کارایی این نهادها در سطح استان باشیم.