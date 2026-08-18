به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رییس کل دادگستری استان اصفهان، در نشست شورای مدیران قضایی، همکاری تنگاتنگ دستگاه قضایی با دولت را در اجرای طرح‌های عمرانی و برنامه‌های اقتصادی، ضروری دانست و گفت: همه مدیران و مسوولان قضایی استان باید در مسیر رفع موانع تولید، تسهیل سرمایه‌گذاری و بهبود معیشت مردم، همراه و همگام با مجموعه دولت باشند.

حجت الاسلام اسد الله جعفری با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی برای تسهیل دسترسی مردم به مسوولان قضایی استان، ادامه داد: یکی از اولویت‌های اصلی، بررسی و رفع مشکلات قضایی مردم با رویکردی میدانی و بدون تشریفات زائد اداری است.

وی افزود: اعمال تدابیر لازم برای حفظ و صیانت از سلامت دستگاه قضایی و نظارت‌های مستمر بر عملکرد بخش‌های مختلف دادگستری کل استان، از برنامه‌های اساسی و اولویت‌دار دادگستری در اجرای سیاست‌های کلان است.

حجت‌الاسلام جعفری بر بازدید و سرکشی مستمر از زندان‌ها، دیدار چهره‌به‌چهره با زندانیان و بررسی مشکلات و تقاضا‌های آنان تأکید کرد و گفت: این اقدامات باید به‌صورت مستمر و هدفمند باشد، تا ضمن آگاهی از وضعیت زندانیان، گام‌های مؤثری در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، اصلاح و کاهش آسیب‌های اجتماعی برداشته شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های شورا‌های حل اختلاف، ادامه داد: باید از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف در حوزه‌های قضایی، حداکثر استفاده به عمل آید تا با اجرای دقیق طرح‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی، شاهد کاهش موجودی پرونده‌ها در محاکم و افزایش کارایی این نهاد‌ها در سطح استان باشیم.