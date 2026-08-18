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رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندران از کشف و توقیف یک دستگاه خودروی فونیکس سرقتی با جفت پلاک جعلی در محور کندوان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرهنگ هادی عبادی گفت: مأموران پلیس راه چالوس ـ مرزنآباد هنگام کنترل خودروهای عبوری در محور کندوان به یک دستگاه خودروی فونیکس مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.
وی افزود: مأموران پس از توقف خودرو و بررسی مدارک و مشخصات آن، به اصالت پلاکهای نصبشده مشکوک شدند و موضوع را به صورت تخصصی مورد بررسی قرار دادند.
رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندران گفت: در ادامه بررسیها مشخص شد پلاکهای نصبشده روی خودرو جعلی و غیرواقعی است و با استعلام دقیق مشخصات خودرو نیز سابقه سرقت آن محرز شد.
سرهنگ عبادی افزود: راننده این خودرو با استفاده از جفت پلاک جعلی قصد تردد و مخفی نگه داشتن هویت واقعی وسیله نقلیه را داشت که خودرو توقیف و راننده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مراجع ذیصلاح قرار گرفت.
وی با تأکید بر استمرار کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی استان گفت: پلیس راه با استفاده از ظرفیت نیروهای گشت و سامانههای کنترلی، برخورد با تخلفات و جرائم مرتبط با وسایل نقلیه را با جدیت دنبال میکند.