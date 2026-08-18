به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، مصطفی امانی‌پور با اشاره به نزدیک بودن زمان برگزاری آزمون سراسری، اظهار کرد: با توجه به ضرورت فراهم شدن شرایط لازم برای حضور داوطلبان در آزمون، درخواست‌های مربوط به تعویض و عکس‌دار کردن شناسنامه داوطلبان با اولویت در ادارات ثبت احوال استان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی افزود: سازمان ثبت احوال کشور با هدف تسهیل امور داوطلبان و جلوگیری از بروز مشکل در فرآیند برگزاری آزمون، بر تسریع در رسیدگی به درخواست‌های این گروه تأکید کرده است و ادارات ثبت احوال خوزستان نیز در همین راستا، درخواست‌های داوطلبان را با اولویت پیگیری و نسبت به صدور و تحویل شناسنامه اقدام خواهند کرد.

امانی‌پور ادامه داد: داوطلبانی که تاکنون نسبت به عکس‌دار کردن شناسنامه خود اقدام نکرده‌اند یا نیاز به تعویض شناسنامه دارند، می‌توانند در روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه، ۲۷ و ۲۸ مردادماه، با در دست داشتن اصل شناسنامه، کارت ورود به جلسه آزمون و دو قطعه عکس، به نزدیک‌ترین اداره ثبت احوال محل مراجعه کنند.

مدیرکل ثبت احوال خوزستان در پایان بیان داشت: همکاران ثبت احوال در سراسر استان تلاش خواهند کرد درخواست‌های داوطلبان آزمون سراسری در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و خدمات مورد نیاز آنان ارائه شود تا داوطلبان بدون دغدغه و با اطمینان در آزمون سراسری شرکت کنند.