به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرماندار خنج گفت : شهر خنج در شب ۱۲ ربیع الاول و اولین روز از آغاز هفته وحدت همچون سال های گذشته میزبان کاروان های وحدت از سراسر فارس خواهد بود.

نساء خیل تاش افزود : به همین دلیل جلسه برنامه ریزی جشن های هفته وحدت با حضور فرمانداران ،امامان جمعه و روحانیت اهل تسنن و تشیع در شهر خنج تشکیل شد.

او ادامه داد : امسال نیز همچون سال های گذشته جشن میلاد حضرت پیامبر صلوات الله علیه در شب ۱۲ ربیع الاول که بنا به اعتقاد اهل سنت میلاد حضرت محمد صلوات الله علیه است با حضور تمام مهمانان از سراسر فارس در خنج آغاز می شود.

خیل تاش بیان کرد : در صبح اولین روز هفته وحدت نیز مراسم جشن میلاد پیامبراکرم صلوات الله علیه و هفته وحدت بر گزار می شود.

فرماندار خنج در پایان گفت : جشن بزرگ و مردمی هفته وحدت که با هدف همبستگی و وحدت بیشتر بین اهل سنت و تشیع بر پا می شود با همکاری مسئولان شهرستان خنج همچون سال های گذشته و با برنامه ریزی های از پیش تعیین شده به خوبی برگزار خواهد شد.