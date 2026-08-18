به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان، گفت: این مراسم‌ها با شعار ویژه «با تو در عهدیم تا صبح ظهور» و با حضور مردم مؤمن، انقلابی و شهیدپرور خراسان جنوبی برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام محسن مشرفی افزود: در تاریخ ۲۷ مردادماه، مراسم اربعین تدفین رهبر شهید در شهرستان زیرکوه در خیابان امام صادق (ع) ساعت ۲۰:۰۰ برگزار خواهد شد.

وی گفت: در تاریخ ۲۸ مردادماه، این مراسم در شهرستان نهبندان در مصلی امام علی (ع) ساعت ۱۹:۳۰، شهرستان درمیان در میدان ابوذر ساعت ۲۰:۰۰ و شهرستان بشرویه در هیئت سادات‌الحسینی (فاطمیه) ساعت ۲۰:۳۰ برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی افزود: در تاریخ ۲۹ مردادماه، مراسم اربعین تدفین رهبر شهید در شهرستان طبس در آستان مبارک حسین بن موسی الکاظم (ع) ساعت ۱۹:۰۰، شهرستان سرایان در گلزار شهدا ساعت ۲۰:۰۰، شهرستان خوسف در میدان امام خمینی (ره) ساعت ۲۰:۳۰، شهرستان قاین در میدان امام خمینی (ره) ساعت ۲۰:۳۰، شهرستان فردوس در خیابان امام خمینی (ره)، بوستان خیام، ساعت ۲۰:۳۰، شهرستان سربیشه در میدان امام خمینی (ره) ساعت ۲۰:۴۵ و شهر عشق‌آباد در میدان امام خمینی (ره) ساعت ۲۱:۰۰ برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام مشرفی با بیان اینکه مراسم اربعین تدفین رهبر شهید انقلاب در شهرستان بیرجند پنجشنبه ۲۹ مرداد ماه در میدان اجتماعات آیت‌الله شهید رئیسی در ساعت ۲۰:۳۰و مراسم دیگری در میدان مادر ساعت ۲۱:۱۵ برگزار می‌شود گفت: این مراسمات فرصتی برای تجدید عهد و میثاق با ولایت، آرمان‌های انقلاب اسلامی، شهدا و مسیر پرافتخار آنان است.

وی افزود: از مردم ولایتمدار خراسان جنوبی دعوت می‌شود با حضور گسترده خود، بار دیگر جلوه‌ای از وحدت، بصیرت و وفاداری به آرمان‌های شهدا را در مقابل چشم جهانیان به نمایش گذاشته و ضمن خونخواهی قائد عظیم‌الشأن امت اسلامی، اقدامات وحشیانه سران مستکبر آمریکا و رژیم منحوس و کودک کش صهیونیستی را محکوم کنند.