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رئیس کل دادگستری استان بوشهر از صدور و تحویل چهار سند مالکیت به نمایندگان اقلیتهای دینی در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مهدی مهرانگیز گفت: حقوق و مالکیت اقلیتهای دینی بر اساس قانون اساسی و قوانین عادی کشور مورد حمایت قرار دارد.
وی با اشاره به اصل سیزدهم قانون اساسی اظهار کرد: اقلیتهای دینی از جمله کلیمیان، زرتشتیان و مسیحیان در جمهوری اسلامی ایران از حقوق قانونی برخوردارند و مالکیت و اموال آنان نیز همانند سایر شهروندان مورد حمایت قانون قرار دارد.
مهرانگیز افزود: در اجرای قانون حدنگار و با هدف تعیین تکلیف مالکیت املاک، امروز چهار سند مالکیت شامل اسناد مربوط به سه باب تجاری و یک ملک مسکونی به نمایندگان ارامنه و مسیحیان تقدیم شد.
رئیس کل دادگستری استان بیان کرد: صدور اسناد مالکیت، گامی در جهت تثبیت حقوق مالکانه و اجرای دقیق قانون است و دستگاه قضایی در چارچوب قوانین، از حقوق و مالکیت اقلیتهای دینی صیانت میکند.
مهرانگیز با بیان اینکه اقلیتهای دینی در مجلس شورای اسلامی نیز نماینده دارند، گفت: این اقدامات نشاندهنده حمایت قانونی از حقوق شهروندی و مالکیت اقلیتهای دینی است و امیدواریم در سایر نقاط کشور نیز املاک و اراضی آنان تعیین تکلیف و اسناد مالکیتشان صادر شود.