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معاون انجمن خرمای خوزستان جزئیات تعیین قیمت خرید خرمای استعمران و هزینههای جانبی را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، ماجد مطوریان اظهار کرد: قیمت تعیینشده برای خرید خرما از کشاورز و نخلداران در سال جاری ۹۰۰ هزار ریال تعیین شد که نسبت با سال گذشته افزایش حدود ۱۰۰درصدی داشته است و هزینه حملونقل نیز بر عهده خریدار خواهد بود.
وی با اشاره به ظرفیت بالای خوزستان در تولید خرما افزود: پیشبینی میشود امسال بین ۳۶۰ تا ۴۰۰ هزار تن خرما در استان برداشت شود که سهم شهرستانهای آبادان و خرمشهر از این میزان حدود ۱۴۶ هزار تن است.
مطوریان ادامه داد: از مجموع خرمای تولیدشده در آبادان و خرمشهر، حدود ۱۰۰ هزار تن در فرآیندهای بستهبندی و صنایع مرتبط مورد استفاده قرار میگیرد که این موضوع نقش مهمی در ایجاد اشتغال برای کارگران بخش بستهبندی دارد.
معاون انجمن خرمای خوزستان با اشاره به بازارهای صادراتی این محصول گفت: کشورهای حاشیه خلیج فارس و کانادا از جمله مقاصد صادراتی خرمای تولیدشده در استان خوزستان هستند.
وی تأکید کرد: توسعه بازارهای صادراتی، تقویت زیرساختهای بستهبندی و کاهش هزینههای جانبی میتواند به افزایش ارزش افزوده خرمای خوزستان و بهبود وضعیت اقتصادی نخلداران و فعالان این حوزه کمک کند.