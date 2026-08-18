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امروز: -
شبکههای مستند و سه سیما امروز، با ارائه دو برنامهای با موضوعات متفاوت از تاریخ معاصر ایران و رقابتهای لیگ برتر فوتبال، مخاطبان خود را همراهی خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه مستند امروز سهشنبه ۲۷ مردادماه، مستند «محاکمه مصدق» را ساعت ۱۸:۰۰ روی آنتن میبرد.
این مستند به بررسی روند محاکمه دکتر محمد مصدق در دادگاه نظامی پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ میپردازد و با مرور وقایع تاریخی، ابعاد مختلف این مقطع حساس از تاریخ معاصر ایران را بازخوانی میکند.
بازپخش این مستند نیز روز فردا ساعت ۱۵:۰۰ از این شبکه پخش خواهد شد.
در بخش ورزشی نیز، از هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران، تیم استقلال تهران در ساعت ۱۹:۳۰ با میزبانی نساجی مازندران در ورزشگاه شهید وطنی به مصاف یکدیگر میروند.
این دیدار حساس در شهر قائمشهر، به صورت زنده از برنامه «فوتبال برتر» شبکه سه سیما پخش میشود.
داوری این مسابقه بر عهده بیژن حیدری و گزارشگری آن بر عهده علیرضا خلردی خواهد بود.