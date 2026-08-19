چند طرح مهم راه و شهرسازی بوشهر در آستانه بهره‌برداری و تکمیل

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر از پیشرفت و تکمیل چند طرح‌های مهم عمرانی در حوزه راه‌های استان خبر داد و گفت: برخی طرح‌ها در هفته دولت امسال به بهره‌برداری خواهند رسید.