بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، اصغر کشوریان با اشاره به سهم ۳۹۰ کیلومتری بوشهر از کریدور بزرگراهی نوار ساحلی گفت: بخشی از این مسیر در سالهای گذشته اجرا و بهرهبرداری شده و اکنون دو قطعه اصلی دیگر در دست کار است.
وی افزود: کمربندی دیلم به طول ۱۳ کیلومتر و با اعتبار هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان، حدود ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و از ابتدای امسال فعالتر شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر همچنین درباره طرح دیلم ـ هندیجان گفت: در بخش ۱۱ کیلومتری این مسیر در حوزه استان بوشهر، بهدلیل عملکرد نامناسب پیمانکار، قرارداد وی طبق ماده ۴۶ خاتمه یافته و با پیگیری استاندار و نماینده مردم در مجلس، موافقت برای فراخوان مجدد مناقصه اخذ شده است.
وی ادامه داد: کمربندی و تقاطع گناوه با اعتبار حدود ۶۰۰ میلیارد تومان تکمیل شده و آماده بهرهبرداری است و برنامهریزی شده این طرح در هفته دولت افتتاح شود.
کشوریان درباره راهآهن بوشهر- شیراز هم اظهار کرد: این طرح دارای ردیف ملی است، اما اعتبار تخصیصیافته برای فعال نگه داشتن کارگاه کافی نبوده و هنوز تأمین مالی کامل نشده است.
به گفته وی، این طرح با برآورد سال گذشته بالغ بر ۱۰۰ همت اعتبار نیاز داشت که هنوز تخصیص داده نشده ئ اکنون حدود ۱۵ درصد پیشرفت دارد و تأمین اعتبار آن از مسیر بخش خصوصی و همچنین دولت در حال پیگیری است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر همچنین از پیشرفت ۷۵ درصدی محور دوم بوشهر ـ شیف ـ گناوه خبر داد و گفت: در قطعه ۱۵ کیلومتری این طرح، دو پل بزرگ به پایان رسیده و تنها یک پل ۲۸ متری باقی مانده که با ورود دستگاه حفاری جدید، تلاش میشود تا دهه فجر تکمیل شود.
وی ادامه داد: این مسیر در مجموع ۹۳ کیلومتر طول دارد و برای تکمیل آن حدود ۹ همت اعتبار نیاز است. همچنین برای اجرای ۱۷ کیلومتر نخست، حدود ۴ همت اعتبار برآورد شده که قرار است از ظرفیت بندر نیز برای تأمین آن استفاده شود.
کشوریان در بخش دیگری از سخنان خود به طرح بزرگراهی دیر ـ بوشهر اشاره کرد و گفت: این مسیر ۱۸۵ کیلومتر طول دارد و از آن، ۲۵ کیلومتر بهصورت مرحلهبندی در دست اجراست که پیشرفت آن به حدود ۷۵ درصد رسیده است.
به گفته وی، برای تکمیل این قطعه ۳۸۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز است و تأمین مالی طرح نیز با استفاده از توافق و ساختار همکاری با وزارت نفت دنبال میشود.