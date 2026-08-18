استاندار همراه با هیئت اقتصادی استان مرکزی در همایش بین‌المللی اقتصادی و سرمایه‌گذاری استان نوایی ازبکستان، فرصت‌های توسعه همکاری‌ها و سرمایه‌گذاری میان دو استان را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همایش بین‌المللی اقتصادی و سرمایه‌گذاری استان نوایی ازبکستان با حضور استاندار مرکزی، معاون اول استاندار نوایی، رؤسای اتاق‌های بازرگانی و منطقه آزاد نوایی و جمعی از فعالان اقتصادی برگزار شد.

در این همایش، استاندار مرکزی همراه با هیئت اقتصادی استان، در نشست با مسئولان و فعالان اقتصادی استان نوایی، ظرفیت‌ها و فرصت‌های توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری میان دو استان را مورد بررسی قرار داد.

ظرفیت‌های اقتصادی ایران و ازبکستان، زمینه‌ساز توسعه همکاری‌های مشترک است.

استاندار مرکزی در همایش بین‌المللی اقتصادی و سرمایه‌گذاری استان نوایی، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده اقتصادی و صنعتی ایران و ازبکستان، بر ضرورت توسعه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری مشترک میان فعالان اقتصادی دو کشور تأکید کرد.

مهدی زندیه‌وکیلی با قدردانی از استانداری نوایی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ازبکستان و اتاق‌های بازرگانی اراک و نوایی برای فراهم کردن زمینه برگزاری این نشست، گفت: محور اصلی این برنامه بخش خصوصی است و امیدواریم گفت‌و‌گو‌های فعالان اقتصادی دو استان در نشست‌های تخصصی و مذاکرات B۲B، زمینه‌ساز همکاری‌های بیشتر شود.

او با اشاره به جایگاه ایران در منطقه و ظرفیت‌های کشور در حوزه‌های صنعت، علم و فناوری، نفت، گاز، معدن و منابع طبیعی، افزود: ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تکیه بر توانمندی‌های داخلی و استقلال خود، در عرصه‌های مختلف علمی، دانش و توسعه پیشرفت‌های قابل توجهی به دست آورده و این ظرفیت‌ها زمینه همکاری با کشور‌های مختلف به‌ویژه کشور‌های همسایه و دوست را فراهم کرده است.

زندیه‌وکیلی با اشاره به پیوند‌های تاریخی و فرهنگی ایران و ازبکستان ابراز داشت: پیوند‌های فرهنگی و تاریخی عمیقی میان دو کشور و ملت ایران و ازبکستان وجود دارد و امروز نیز احساس نزدیکی و علاقه زیادی میان دو ملت برقرار است که می‌تواند پشتوانه توسعه روابط اقتصادی و تجاری باشد.

استاندار، استان مرکزی را پایتخت صنعت ایران عنوان کرد و گفت: استان مرکزی دارای یکی از متنوع‌ترین ساختار‌های صنعتی کشور است و در بخش‌های صنعتی ظرفیت‌های قابل توجهی دارد.

زندیه‌وکیلی با اشاره به حضور بیش از ۴۵ نفر از مدیران و فعالان حوزه صنعت و تولید استان مرکزی در این هیئت، اظهار کرد: بسیاری از نیاز‌های کشور دوست و برادر، از جمله مواد اولیه و اقلام مورد نیاز برای تکمیل زنجیره‌های صنعتی، در ظرفیت‌های صادراتی ازبکستان و استان نوایی قرار دارد و در مقابل، بخش قابل توجهی از محصولات تولیدی استان مرکزی نیز می‌تواند بازار مناسبی در این کشور داشته باشد.

استاندار مرکزی با تأکید بر آمادگی تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران استان برای تولید و سرمایه‌گذاری مشترک گفت: همکاری‌ها نباید صرفاً به صادرات و عرضه محصولات محدود شود و می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های دو طرف، زمینه تولید مشترک و سرمایه‌گذاری مشترک را نیز فراهم کرد.

زندیه‌وکیلی همچنین از راه‌اندازی دفتر استان مرکزی در تاشکند خبر داد و گفت: این دفتر با هدف تسهیل ارتباط فعالان اقتصادی استان مرکزی با فعالان اقتصادی ازبکستان و استان نوایی و فراهم کردن زمینه همکاری‌های بیشتر ایجاد خواهد شد.

او در پایان با دعوت از فعالان اقتصادی استان نوایی برای توسعه همکاری با بخش خصوصی استان مرکزی، تأکید کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران و استان مرکزی ظرفیت‌ها و حمایت‌های لازم را برای شکل‌گیری همکاری‌های مشترک فراهم خواهند کرد.

استاندار مرکزی همچنین از استاندار نوایی، معاون اول وی، اتاق بازرگانی نوایی و همه دست‌اندرکاران برگزاری این نشست قدردانی کرد و از فعالان اقتصادی استان نوایی برای سفر به استان مرکزی و بازدید از توانمندی‌ها و واحد‌های صنعتی و کشاورزی استان دعوت کرد.