

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در حالی که پیش از این کمیته ملی المپیک آتوسا گلشادنژاد، عضو تیم ملی کاراته بانوان را به عنوان یکی از پرچمداران کاروان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا انتخاب کرده بود این ورزشکار از پرچم‌داری کناره‌گیری کرد تا ورزشکار دیگری این مسئولیت را بر عهده بگیرد.

دلیل این تصمیم یکی از بخت‌های مسلم مدال طلای کاراته ایران، بُعد مسافت بیش از ۴۰۰ کیلومتری محل اسکان ملی‌پوشان کاراته با استادیوم محل برگزاری مراسم افتتاحیه است.

از زهرا کیانی، عضو تیم ملی ووشو به عنوان گزینه جانشینی گلشادنژاد یاد می‌شود.

فاضل اترالچی کاپیتان تیم ملی کبدی دیگر پرچمدار کاروان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا خواهد بود.