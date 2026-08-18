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وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی در تصمیمسازیهای حوزه مسکن و ساختمان گفت: دولت نباید جای مردم و بخش خصوصی را در ساختوساز بگیرد، بلکه باید با رفع موانع و تسهیل فرایندها، مسیر توسعه این بخش را هموار کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ فرزانه صادق امروز در آیین افتتاح بیستوششمین نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان، بر نقش مؤثر بخش خصوصی در رونق این صنعت تأکید کرد و گفت: بخش خصوصی فقط مجری نیست و باید در تصمیمسازی و تصمیمگیریهای حوزه مسکن و ساختمان حضور فعال داشته باشد.
وی با اشاره به گفتوگوهای گسترده وزارت راه و شهرسازی با فعالان بخش خصوصی، از راهاندازی کارگروه رفع موانع تولید با مشارکت حداکثری بخش خصوصی خبر داد و افزود: بسیاری از مشکلات این حوزه در زمینه بیمه، مالیات، عوارض، تسهیلات، صدور پروانه ساختمانی و مقررات فنی در حال بررسی و پیگیری است.
صادق همچنین صنعتیسازی ساختمان را از مهمترین راهکارها برای کاهش هزینه ساخت و افزایش کیفیت دانست و گفت: توسعه اجارهداری حرفهای، استفاده از ظرفیت بافتهای فرسوده و بازآفرینی شهری نیز از دیگر محورهای مورد توجه وزارت راه و شهرسازی است.
وزیر راه و شهرسازی در پایان تأکید کرد: دولت نباید به جای بخش خصوصی وارد ساختوساز شود، بلکه باید با حمایت، به رسمیت شناختن ظرفیتها و رفع موانع، زمینه مشارکت مؤثر مردم و فعالان صنعت ساختمان را فراهم کند.