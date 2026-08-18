اجرای عدالت؛ وظیفه سنگینتر قوه قضاییه
وی در ادامه با بیان اینکه یکی از پرتوهای ظهور حضرت ولی عصر (عج) اجرای عدالت است، اظهار کرد: در نظام جمهوری اسلامی ایران، همه مسئولین و دست اندرکاران نظام وظیفه اجرای عدالت را برعهده دارند، اما از آنجایی که قوه قضاییه داعیهدار اجرای حق و عدالت است، در این خصوص وظیفه سنگینتری بر عهده دارد، قضات و کارکنان دستگاه قضایی در دوران زعامت سومین رهبر معظم انقلاب با اطاعت محض از ولایت در گره گشایی از امور قضایی مردم و خدمتگزاری صادقانه همواره پیشتاز هستند.
تأکید بر کاهش اطاله دادرسی و جلوگیری از تاخیر غیرمتعارف
رئیس دیوان عالی کشور با تاکید بر لزوم کاهش میانگینِ ماندگاری پروندهها خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی پروندهها در شعب دادسراها و محاکم، به لحاظ تاخیر در اجرای تحقیقات و یا تجدید اوقات بیمورد، دچار اطاله دادرسی میشوند و گاهی یک پرونده ۹ ماه تا یک سال در شعبه بلاتکلیف باقی میماند، در حالی که یک تصمیم قضایی کوچک میتواند سرنوشت یک پرونده را روشن و از تضییع حقوق مادی و معنوی اصحاب پرونده جلوگیری کند.
وی تاکید کرد: دادسراها و محاکم از تاخیر غیر متعارف اعاده پرونده به دیوان عالی کشور جلوگیری کنند، در شان قضات ما نیست که پروندهای خارج از عرف زمانی معیین در شعبه باقی بماند.
بهروز شدن آمار و تعیین تکلیف پروندههای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به بالا بودن تراکم پروندهها در دیوان عالی کشور خاطرنشان کرد: آمار ورودی پرونده به دیوان با توجه به کمبود کادر قضایی و اداری بسیار بالاست، اما قضات در خدمت صادقانه به مردم و اجرای حق و عدالت در تلاش هستند؛ به طوری که در حال حاضر آمار اکثر شعب دیوان در رسیدگی به پروندهها به روز است و با تلاش جهادی قضات تمام پروندههای مربوط به سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ تعیین تکلیف شدهاند.
تکریم مقام امام شهید در مراسم اربعین
رئیس دیوان عالی کشور در پایان با توجه به در پیش رو بودن مراسم اربعین تشییع و تدفین رهبر شهید و مجاهد ایران تاکید کرد: هرچند سوگواری بخش جداییناپذیر این مراسم است، اما هدف اصلی در برگزاری و بزرگداشت این روز، تعظیم و تکریم مقام امام شهید و تمام شهدای انقلاب است که امنیت و سربلندی ایران و ایرانیان در جهان را مدیون جانفشانیهای آنها هستیم.
بررسی پروندههای اصراری-کیفری در جلسه هیئت عمومی
گفتنی است، جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری و با حضور حجت الاسلام والمسلمین موسوی، نماینده دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد و در این جلسه پروندههای اصراری- کیفری مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه، پرونده اول با موضوع حمل و نگهداری مواد مخدر، مربوط به رأی اصراری شعبه بیست ونهم دادگاه انقلاب اسلامی تهران به جهت اختلاف نظر با شعبه بیست وسوم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات شعب کیفری، در نهایت با اکثریت اعضای حاضر در جلسه رأی شعبه بیست وسوم دیوان عالی کشور را مبنی بر اینکه رفتار متهم منطبق با شروع به جرم حمل مواد مخدر است، به استناد ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی تأیید کردند.