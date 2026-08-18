رئیس دیوان عالی کشور از به‌روز شدن آمار رسیدگی به پرونده‌ها در اکثر شعب دیوان خبر داد و گفت: با تلاش جهادی قضات، تمامی پرونده‌های باقیمانده از سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ تعیین تکلیف شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، با تأکید بر لزوم کاهش میانگین ماندگاری پرونده‌ها، از دادسراها و محاکم خواست از تاخیر غیرمتعارف اعاده پرونده به دیوان عالی کشور جلوگیری کنند.

رئیس دیوان عالی کشور در جلسه هیئت عمومی مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ با تسلیت شهادت امام حسن عسکری (ع) و آغاز امامت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) به روایتی از احمد بن اسحاق اشاره کرد و گفت: احمد بن اسحاق بن سعد اشعری می‌گوید: خدمت امام عسکری (ع) رسیدم تا از جانشین آن حضرت سؤال کنم. حضرت در ابتدا فرمود:‌ای احمد بن اسحاق! خداوند تبارک و تعالی هرگز زمین را از زمان خلقت حضرت آدم علیه السلام تا روز قیامت، از حجت بر خلق خالی نگذاشته و نخواهد گذاشت. به توسط حجّت است که بلا را از اهل زمین دفع می‌کند و به واسطه اوست که باران نازل کرده و برکات زمین را بیرون می‌آورد.

رئیس دیوان عالی کشور در تشریح این مطلب عنوان کرد: روز موعود فراخواهد رسید و زمان آن را جز خداوند متعال کسی نمی‌داند، اما شیعیان و پیروان راستین ولایت در زمان غیبت، وظایف سنگینی برعهده دارند تا زمینه حضور آن حضرت را فراهم کنند.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با قرائت حدیث «اتقوا الله وَکُونُوا لَنَا زَیناً ولا تَکُونوا لَنَا شَیناً» به وظایف شیعیان در عصر غیبت اشاره و تصریح کرد: یکی از مهمترین انتظارات امامان معصوم از شیعیان این است که پیروان آنها از نظر اخلاقی از اوصاف نیک و پسندیده برخوردار و دارای اخلاق زیبای اسلامی باشند، این نکته در روایات متعددی از امامان معصوم (ع) تاکید و به آن سفارش شده است، لذا شیعیان باید در رفتار، کردار و گفتار زینت اهل بیت علیهم السلام باشند.