به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات دو و میدانی قهرمانی بزرگسالان کشور ۶ و ۷ شهریور در بخش بانوان، ۹ و ۱۰ شهریور در بخش آقایان در ورزشگاه حافظیه شیراز برگزار می‌شود.

این مسابقات در مواد ۱۰۰ متر، ۲۰۰ متر، ۴۰۰ متر، ۸۰۰ متر، ۱۵۰۰ متر، ۵۰۰۰ متر، ۱۰۰۰۰ متر، ۱۱۰ متر بامانع (آقایان)، ۴۰۰ متر بامانع، ۳۰۰۰ متر بامانع، ۲۰ کیلومتر پیاده روی، پرش طول، پرش سه گام، پرش ارتفاع، پرش بانیزه، پرتاب دیسک، پرتاب وزنه، پرتاب نیزه، پرتاب چکش، ۴ در ۱۰۰ متر امدادی، ۴ در ۴۰۰ متر امدادی، دهگانه (آقایان) و هفتگانه (بانوان) پیگیری خواهد شد.