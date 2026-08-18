به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، براساس اعلام روابط عمومی شرکت گاز استان آمده است؛ به اطلاع شهروندان شهرستان کارون می‌رساند: به منظور توسعه شبکه جدید گازرسانی، جریان گاز روستاهای، فارسیات بزرگ و کوچک، فارسیات ۳، ابومشیلش در روز چهارشنبه ۲۸ مردادماه ساعت ۸ صبح تا ۲۰ همان روز قطع خواهد شد.

از مشترکان درخواست می‌شود در طول مدت یاد شده از دستکاری تجهیزات اندازه گیری (کنتور و رگولاتور) منازل و اماکن خودداری و شیر‌های مصرف داخلی را تا وصل مجدد گاز و تحویل آن توسط مامورین امداد گاز ۱۹۴ به حالت بسته نگه دارند.