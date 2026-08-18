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اردوی آمادهسازی تیم ملی بانوان بدمینتون کشورمان با هدف حضور قدرتمند در رقابتهای قهرمانی منطقه آسیای میانه، در محل فدراسیون آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اردوی آمادهسازی تیم ملی بانوان بدمینتون کشورمان با هدف حضور قدرتمند در رقابتهای قهرمانی منطقه آسیای میانه، از ۲۷ مردادماه در محل فدراسیون آغاز شد.
این اردو با مربیگری فریبا جلالیان، مدیر تیمهای ملی و ثریا آقایی، مربی تیم ملی جوانان برگزار میشود و تا ۳۱ مردادماه ادامه خواهد داشت.
فردوس فروغی (تهران)، آیسان زارعی (آذربایجان شرقی)، زهرا امنی (آذربایجان شرقی)، هانا ملاکریمی (مازندران)، ترمه حسینی (مازندران) و آیسان شوریده (زنجان) نفرات حاضر در این اردو هستند.
رقابتهای قهرمانی منطقه آسیای میانه به میزبانی تاجیکستان از ۵ تا ۱۲ شهریورماه برگزار خواهد شد و ملیپوشان بانوان کشورمان در این رقابتها به مصاف حریفان خود خواهند رفت.