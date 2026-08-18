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برگزاری کارگاه جمعخوانی کتاب در بخش کودک کتابخانه عمومی مرکزی آیتالله مهماننواز بجنورد توانسته فضای کتابخانه را از محیطی ساکن به فضایی پویا و تعاملی برای رشد اجتماعی و فکری کودکان تبدیل کند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، کارگاههای مهارتهای زندگی و جمعخوانی کتاب که روزهای یکشنبه و سهشنبه هر هفته در بخش کودک کتابخانه عمومی مرکزی آیتالله مهماننواز بجنورد برگزار میشود، با رویکردی متفاوت توانسته است فضای کتابخانه را از محیطی ساکن به فضایی پویا و تعاملی برای رشد اجتماعی و فکری کودکان تبدیل کند.
نیکان در ابتدا با نگاهی تردیدآمیز به کتاب نگاه میکرد و صراحتا آنها را «مزخرف» مینامید، اما اکنون به یکی از مشتاقترین اعضای بخش کودک کتابخانه مرکزی بجنورد تبدیل شده است که پیش از همه در جلسات حاضر میشود.
این تحول چشمگیر، ماحصل برگزاری مستمر کارگاههای مهارتهای زندگی و جمعخوانی است که توانسته است با تغییر ذهنیت کودکان، مسیر جدیدی را به سوی دنیای مطالعه بگشاید.
این برنامهها که با هدف پرورش مهارتهایی نظیر مشارکت گروهی، گوش دادن فعال، بیان نظرات و تقویت اعتمادبهنفس طراحی شدهاند، بهویژه در فصل تابستان به عنوان ابزاری برای حفظ ارتباط کودکان با فضای یادگیری و مطالعه عمل میکنند. در این کارگاهها، تلاش میشود تا کتاب از قالب یک تکلیف آموزشی خارج شده و به تجربهای جذاب و شیرین تبدیل شود.
در این کارگاهها، کتابداران و مربیان تلاش میکنند تا کودکان را نه با اجبار، بلکه با تجربهای شیرین و مشارکتی به دنیای کتاب نزدیک کنند. گفتوگو درباره داستانها، بیان احساسات، شنیدن نظر دیگران و مشارکت در جمعخوانی، بخش مهمی از این برنامههاست؛ برنامههایی که در کنار ایجاد سرگرمی، به تقویت فن بیان، تمرین گوشدادن فعال و افزایش قدرت تحلیل کودکان نیز کمک میکند.
در میان کودکان حاضر در این برنامهها، داستان نیکان بیش از همه مورد توجه قرار گرفته است. او در آغاز، هیچ علاقهای به کتاب نداشت و حتی در برابر آن موضعی منفی نشان میداد؛ تا جایی که کتابها را «مزخرف» مینامید و نسبت به هر نوع برنامه مطالعه، بیمیل بود. اما نخستین حضور او در جلسات جمعخوانی، آغاز تغییری جدی در نگاهش شد. فضای صمیمی کتابخانه، شیوه گفتوگو محور مربیان، انتخاب کتابهای مناسب سن و علایق کودکان و مشارکت فعال سایر اعضا، موجب شد تا نیکان در همان جلسه نخست، تجربهای متفاوت از کتاب به دست آورد.
این تجربه بهقدری تأثیرگذار بود که در مدت کوتاهی، نگاه او به مطالعه بهطور کامل تغییر کرد. نیکان نهتنها از مخالفت با کتاب فاصله گرفت، بلکه به یکی از مشتاقترین اعضای این جلسات تبدیل شد؛ بهگونهای که در جلسه بعدی، پیش از همه کودکان در کتابخانه حاضر شد تا از آغاز برنامه جا نماند. این حضور زودهنگام، برای مربیان و کتابداران نشانه روشنی از موفقیت روشهای تعاملی در جذب کودکان به مطالعه بود؛ روشی که توانست در زمانی کوتاه، ذهنیتی منفی را به علاقهای واقعی و پایدار تبدیل کند.
مربیان و کتابداران این مجموعه بر این باورند که هدف نهایی این جلسات، صرفاً خواندن تعداد مشخصی کتاب نیست، بلکه ایجاد رابطهای پایدار میان کودکان و کتاب، تقویت مهارتهای اجتماعی و تداوم عادت به مطالعه است.
این تجربه نشان میدهد که با روشهای نوین و بهرهگیری از ظرفیتهای قصهگویی، میتوان ذهنیت کودکان را نسبت به کتابخوانی تغییر داد و کتابخانههای عمومی را به کانونهای اصلی رشد فکری کودکان تبدیل کرد.