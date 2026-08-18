به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، دکترمحمدتقی آشوبی امروز در نشست هماهنگی اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع با اشاره به اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در کشور از دهه ۸۰ گفت: نظام ارجاع مبتنی بر مراقبت‌های اولیه در دو استان فارس و مازندران کلید خورد و دولت چهاردهم نیز به صورت جدی پیگیر نظام ارجاع است تا تکلیف بیمار و نظام سلامت مشخص شود.

وی با اشاره به ثبت دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر درسامانه سیب گیلان، افزود: روستا‌های گیلان و شهر‌های زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت به صورت صد درصد تحت پوشش نظام ارجاع هستند و این برنامه در شهر‌های بالای ۲۰ هزار نفر جمعیت نیز به مرور انجام می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان از انتخاب ۱۹ شهرستان کشور برای اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع خبر داد و خاطرنشان کرد: شهرستان فومن یکی از این شهرستان ها است.

محمدتقی آشوبی نظام ارجاع را یکی از چهار اولویت اصلی وزارت بهداشت دانست و تاکید کرد: مقدمات اجرای برنامه پزشک خانواده ونظام ارجاع در شهرستان فومن فراهم شده و پزشکان ومراقبین سلامت و مراکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی برای اجرای این طرح آمادگی دارند.

وی گفت: ۴ ویزیت اول در مراکز بهداشتی به صورت کاملا رایگان است و در صورت نیاز به درمان‌های تکمیلی بیمار به مراکز درمانی معرفی خواهند شد.