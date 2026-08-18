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دانشگاه تهران با هدف ارتقای فعالیتهای فرهنگی، هنری و مذهبی در محیط دانشگاهی، جشنواره ملی «رویش» را برای نمایش آثار و دستاوردهای کانونهای دانشجویی برگزار میکند. این رویداد فرصتی برای معرفی موفقیتهای فردی و گروهی فعالان فرهنگی در سطح کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، جشنواره ملی رویش که یکی از محورهای اصلی رشد و توسعه فعالیتهای اجتماعی و دینی در میان دانشجویان به شمار میرود، امسال میزبان آثار برآمده از کانونهای فرهنگی، هنری و اجتماعی است. دانشجویان و فعالان این حوزه میتوانند در سه بخش «کانونی»، «رقابت فردی» و «حوزههای ویژه کانونی» شرکت کنند.
لازم به ذکر است که آثار ارسالی باید مربوط به بازه زمانی ابتدای تیر ماه ۱۴۰۴ تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵ باشد. مهلت ارسال آثار تا تاریخ ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۵ است و متقاضیان میتوانند آثار خود را به نشانی پست الکترونیک saliakbari@ut.ac.ir ارسال نمایند.
علاقهمندان برای کسب اطلاعات تکمیلی و ثبتنام میتوانند به آدرس زیر مراجعه کنند:https://news.ut.ac.ir/fa/news/۵۴۹۲۸