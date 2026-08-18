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فراخوان دهمین دوره جشنواره «اندیشمندان و دانشمندان جوان» با هدف شناسایی ایدههای نو، حمایت از نوآوری در حوزه علوم پایه و پل زدن میان علم، فناوری و تجاریسازی ایدهها منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آنچه این دوره را از دورههای پیشین متمایز میکند، طراحی بخشی اختصاصی به نام «نوآوران نسل آینده» است؛ فضایی که بهطور خاص برای نوجوانان و جوانان ۱۴ تا ۲۳ سال پیشبینی شده تا استعدادهای خلاق، پیش از ورود به بازار، شانس دیده شدن و پرورش پیدا کنند.
دامنه مخاطبان این فراخوان محدودبه نوجوانان نیست؛ ایدهپردازان فردی و گروهی، استارتاپها و کسبوکارهای نوپا، شرکتهای دانشبنیان و خلاق و حتی اعضای جوان هیئت علمی حوزه علوم پایه نیز میتوانند در این رقابت حضور پیدا کنند.
برای ایدهپردازان مسئول، سن ۱۸ تا ۴۴ سال در نظر گرفته شده است؛ در حالی که برای بخش نوآوران نسل آینده، میدان از ۱۴ تا ۲۳ سال بازتر است تا جوانترین ایدهها هم جایی برای بروز پیدا کنند.
ثبتنام از یکم مرداد آغاز شده است و تا ۱۵ مهر ۱۴۰۵ ادامه دارد. علاقهمندان برای نامنویسی و اطلاع از جزئیات بیشتر میتوانند به وبسایت رسمی جشنواره به نشانی ysf-persia.com مراجعه کنند.
با توجه به اینکه علوم پایه و هوش مصنوعی امروز در صدر اولویتهای نوآوری کشور قرار دارند، دهمین دوره این جشنواره بستری مهم برای جریانسازی از کشف ایدهها در دل آزمایشگاهها و ذهنهای جوان تا رساندن آنها به آستانه تجاریسازی و بازار است.