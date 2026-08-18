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شهردار گلستان، در حاشیه بازدید نظارتی اعضای شورای تأمین شهرستان از طرح های شهری در آستانه هفته دولت، از بهرهبرداری ۲۲ طرح بزرگ و در مجموع حدود ۶۰ طرح عمرانی، خدماتی و زیرساختی خبر داد.
سیدمحمد میرزمانی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با بیان اینکه برای اجرای این طرح ها یکهزار و ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است گفت: طرح های آماده بهرهبرداری در حوزههای فرهنگی، گردشگری، مذهبی، حملونقل و ترافیک و خدمات شهری قرار دارند.
میرزمانی همچنین با اشاره به پایانه جدید گلستان افزود: این طرح با مساحت حدود ۱۸ هزار و ۵۰۰ مترمربع، بزرگترین پایانه جنوبغرب استان تهران با کاربری درونشهری و برونشهری است و تلاش میشود طی دو هفته آینده به بهرهبرداری برسد.
شهردار گلستان از بازگشایی پل شهید زواره نیز خبر داد و تأکید کرد: پایانه جدید گلستان با ظرفیت پیشبینیشده، میتواند نیازهای حملونقلی شهرستان بهارستان را برای دهههای آینده پاسخگو باشد.